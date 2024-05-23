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Отмена запрета переводов денег за границу: НБУ рассказал, когда и при каких условиях это произойдет
Национальный банк Украины в ответ на запрос Delo.ua рассказал, когда и при каких условиях снимет ограничения на перевод с украинских карточек на карточки иностранных банков.
Сейчас НБУ активно внедряет смягчение валютных ограничений. Так, 3 мая регулятор принял самый большой пакет валютных ограничений для бизнеса во время полномасштабной войны. Ослабление в большинстве своем расширяют возможности для возврата капитала, заведенного в Украину из-за рубежа.
Напомним, что с 5 октября Национальный банк забронировал Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков.
В Национальном банке Украины ответили на запрос Delo.ua, что они смягчают валютные ограничения, введенные в начале полномасштабной войны, согласно Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возврата к инфляционному таргетированию.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Эта стратегия содержит дорожную карту смягчения валютных ограничений, определяющую этапность таких мер.
В настоящее время Нацбанк выполнил большую часть шагов, предусмотренных первым этапом смягчения валютных ограничений. В мае 2024 параллельно начали и реализацию второго этапа.
Для последующих шагов должны быть сформированы необходимые предпосылки для сохранения макрофинансовой стабильности как основы экономического развития. НБУ будет рассматривать следующие показатели:
- уровень инфляции и инфляционные ожидания,
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уровень международных резервов,
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привлекательность гривневых депозитов,
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параметры финансовой устойчивости.
"Каждому шагу будет предшествовать тщательный анализ возможного влияния на экономику и макрофинансовую стабильность, чтобы смягчение валютных ограничений не угрожало ценовой и финансовой стабильности и поддерживало экономику", - подытожил регулятор.