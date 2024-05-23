Отмена запрета переводов денег за границу: НБУ рассказал, когда и при каких условиях это произойдет

Национальный банк Украины в ответ на запрос Delo.ua рассказал, когда и при каких условиях снимет ограничения на перевод с украинских карточек на карточки иностранных банков.

Сейчас НБУ активно внедряет смягчение валютных ограничений. Так, 3 мая регулятор принял самый большой пакет валютных ограничений для бизнеса во время полномасштабной войны. Ослабление в большинстве своем расширяют возможности для возврата капитала, заведенного в Украину из-за рубежа.

Напомним, что с 5 октября Национальный банк забронировал Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков.

В Национальном банке Украины ответили на запрос Delo.ua, что они смягчают валютные ограничения, введенные в начале полномасштабной войны, согласно Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возврата к инфляционному таргетированию.

Эта стратегия содержит дорожную карту смягчения валютных ограничений, определяющую этапность таких мер.

В настоящее время Нацбанк выполнил большую часть шагов, предусмотренных первым этапом смягчения валютных ограничений. В мае 2024 параллельно начали и реализацию второго этапа.

Предоставление возможности населению осуществлять Р2Р-переводы на карты иностранных банков с гривневых платежных карт предусмотрено третьим этапом смягчения валютных ограничений Национальный банк Украины

Для последующих шагов должны быть сформированы необходимые предпосылки для сохранения макрофинансовой стабильности как основы экономического развития. НБУ будет рассматривать следующие показатели:

уровень инфляции и инфляционные ожидания,

уровень международных резервов,



привлекательность гривневых депозитов,



параметры финансовой устойчивости.



"Каждому шагу будет предшествовать тщательный анализ возможного влияния на экономику и макрофинансовую стабильность, чтобы смягчение валютных ограничений не угрожало ценовой и финансовой стабильности и поддерживало экономику", - подытожил регулятор.