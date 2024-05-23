Скасування заборони переказів грошей за кордон: НБУ розповів коли та за яких умов це відбудеться

Національний банк України у відповідь на запит Delo.ua розповів коли та за яких умов зніме обмеження на переказ з українських карток на картки іноземних банків.

Зараз НБУ активно впроваджує пом'якшення валютних обмежень. Так, 3 травня регулятор ухвалив найбільший пакет валютних обмежень для бізнесу за часів повномасштабної війни. Послаблення здебільшого розширюють можливості для повернення капіталу, заведеного в Україну з-за кордону.

Нагадаємо, що з 5 жовтня Національний банк забронив Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків.

У Національному банку України відповіли на запит Delo.ua, що вони пом’якшують валютні обмеження, запроваджені на початку повномасштабної війни, відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Ця стратегія містить Дорожню карту пом’якшення валютних обмежень, яка визначає етапність таких заходів.

Зараз Нацбанк виконав більшу частину кроків, передбачених першим етапом пом'якшення валютних обмежень. В травні 2024 року паралельно розпочали й реалізацію другого етапу.

Надання можливості населенню здійснювати Р2Р-перекази на картки іноземних банків з гривневих платіжних карток передбачено третім етапом пом’якшення валютних обмежень Національний банк України

Для наступних кроків мають бути сформовані необхідні передумови зі збереження макрофінансової стабільності як основи економічного розвитку. НБУ розглядатиме такі показники:

рівень інфляції та інфляційні очікування,

рівень міжнародних резервів,



привабливість гривневих депозитів,



параметри фінансової стабільності.



"Кожному кроку передуватиме ретельний аналіз його можливого впливу на економіку та макрофінансову стабільність, щоб пом’якшення валютних обмежень не загрожувало ціновій та фінансовій стабільності та підтримувало економіку", – підсумував регулятор.