В Україні видадуть першу страховку від воєнних ризиків вітчизняній компанії

Експортно-кредитне агентство отримало та опрацьовує першу заявку на страхування інвестицій української компанії від воєнних ризиків.

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Про це повідомив голова правління ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА) Руслан Гашев в інтервʼю "Укрінформу".

"Головна цьогорічна новація – старт програм зі страхування від воєнних та політичних ризиків. Такі продукти вже діють, ми пропонуємо їх потенційним клієнтам. Навіть отримали першу заявку на страхування інвестицій від української компанії, яку зараз опрацьовуємо", - зауважив Гашев.

За його словами, в роботі є ще кілька подібних заявок.

"Ми вже готові працювати з українськими та з іноземними інвесторами в межах цієї програми. Зараз напрацьовуємо експертизу у втіленні таких продуктів. Уже бачимо певні аспекти, які надалі можуть заважати успішній реалізації. Тому готуємо пропозиції про внесення змін у нормативні документи, щоб полегшити доступ українських та іноземних інвесторів, а також українських банків, які готові фінансувати інвестпроєкти, з огляду на ризики війни", - наголосив Гашев.

Він пояснив, що воєнний ризик – це, наприклад, якщо по підприємству вдарили дроном або ракетою, або ж туди прилетіли уламки, які пошкодили виробниче обладнання, заблокувавши на певний час операційну діяльність.

"Це коли ми кажемо про страхування інвестицій. Якщо ж ідеться про страхування інвестиційних кредитів, мова про пошкодження, що призвели до неспроможності українського підприємства погашати заборгованість перед банком. Ще воєнні ризики – це окупація, якщо лінія фронту рухається", - підкреслив голова ЕКА.

Він уточнив, політичний ризик – це, до прикладу, якщо підприємство мало ліцензію, а її відкликали, через що воно не може продовжувати операційну діяльність.

Україна розпочала страхування інвесторів від воєнних та політичних ризиків

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) починає прийом заявок на страхування інвестицій від воєнних та політичних ризиків.

За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, початок страхування воєнних та політичних ризиків — вкрай важлива подія для ринку й не менш важлива для політики "Зроблено в Україні".

"Раніше страхування від воєнних ризиків було доступне лише від міжнародних організацій — MIGA страхувало іноземні компанії, які готові інвестувати в Україну,американська DFC та польська агенція KUKE надавали гарантії іноземним та українським компаніям. І тепер ЕКА приєднується до організацій, готових страхувати інвестиції в Україну і в Україні", - розповіла Свириденко.

За її словами, завдяки цьому українські компанії отримують додаткові гарантії фінансової безпеки, а економіка — посилення ділової активності.

Додамо, що у листопаді 2023 року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків за рахунок Експортно-кредитного агентства.

Які продукти пропонує ЕКА

Зазначається, що Експортно-кредитне агентство пропонуватиме два страхових продукти: страхування прямих інвестицій для інвесторів та страхування інвестиційних кредитів для банків.

До воєнних ризиків, від яких може страхувати ЕКА, належать:

воєнний конфлікт, включаючи війну або збройний конфлікт, збройна агресія, бойові дії, масові заворушення;

насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;

терористичні акти та/або диверсії, в тому числі спричинені воєнними конфліктами, війною, збройними конфліктами, бойовими діями, масовими заворушеннями або насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу, захопленням державної влади;

окупація, анексія.

Про Експортно-кредитне агентство

ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" засновано у 2018 році.

Головною метою діяльності агентства є підтримка і стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження. Установа захищає українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов'язаних з виконанням контрактів ЗЕД, а також надає широкий спектр послуг, що дозволяють посилити кредитну політику українських експортерів та ефективно управляти своїми фінансовими потоками. Наприклад, підприємство хоче взяти кредит, щоб профінансувати експортний контракт. Але банк не видасть цей кредит без страхування, яке зі свого боку може забезпечити ЕКА.