В Украине выдадут первую страховку от военных рисков отечественной компании

Экспортно-кредитное агентство получило и прорабатывает первую заявку на страхование инвестиций украинской компании от военных рисков.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил глава правления ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" (ЭКА) Руслан Гашев в интервью "Укринформу".

"Главная новация этого года – старт программ по страхованию от военных и политических рисков. Такие продукты уже действуют, мы предлагаем их потенциальным клиентам. Даже получили первую заявку на страхование инвестиций от украинской компании, которую сейчас прорабатываем", - отметил Гашев.

По его словам, в работе есть еще несколько подобных заявок.

"Мы уже готовы работать с украинскими и с иностранными инвесторами в рамках этой программы. Сейчас нарабатываем экспертизу по воплощению таких продуктов. Уже видим определенные аспекты, которые в дальнейшем могут мешать успешной реализации. Поэтому готовим предложения о внесении изменений в нормативные документы, чтобы облегчить доступ украинских украинских и российских производителей. и иностранных инвесторов, а также украинских банков, готовых финансировать инвестпроекты, учитывая риски войны", - подчеркнул Гашев.

Он объяснил, что военный риск – это, например, если по предприятию ударили дроном или ракетой, или туда прилетели обломки, которые повредили производственное оборудование, заблокировав на время операционную деятельность.

"Это когда мы говорим о страховании инвестиций. Если же речь идет о страховании инвестиционных кредитов, речь идет о повреждениях, которые привели к несостоятельности украинского предприятия погашать задолженность перед банком. Еще военные риски – это оккупация, если линия фронта движется", - подчеркнул глава ЭКА.

Он уточнил, что политический риск – это, к примеру, если предприятие имело лицензию, а ее отозвали, из-за чего оно не может продолжать операционную деятельность.

Украина начала страхование инвесторов от военных и политических рисков

Экспортно-кредитное агентство Украины начинает прием заявок на страхование инвестиций от военных и политических рисков.

По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, начало страхования военных и политических рисков — крайне важное событие для рынка и не менее важное для политики "Сделано в Украине".

"Раньше страхование от военных рисков было доступно только от международных организаций - MIGA страховало иностранные компании, которые готовы инвестировать в Украину, американское DFC и польское агентство KUKE предоставляли гарантии иностранным и украинским компаниям. И теперь ЭКА присоединяется к организациям, готовым страховать инвестиции в Украину и в Украине", - рассказала Свириденко.

По ее словам, благодаря этому украинские компании получают дополнительные гарантии финансовой безопасности, а экономика – усиление деловой активности.

В ноябре 2023 года Верховная Рада поддержала в целом законопроект остраховании инвестиций от военных рисков за счет Экспортно-кредитного агентства .

Какие продукты предлагает ЭКА

Экспортно-кредитное агентство будет предлагать два страховых продукта: страхование прямых инвестиций для инвесторов и страхование инвестиционных кредитов для банков.

К военным рискам, от которых может страховать ЭКА, относятся:

военный конфликт, включая войну или вооруженный конфликт, вооруженная агрессия, боевые действия, массовые беспорядки;

насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;

террористические акты и/или диверсии, в том числе вызванные военными конфликтами, войной, вооруженными конфликтами, боевыми действиями, массовыми беспорядками или насильственным изменением или свержением конституционного строя, захватом государственной власти;

оккупация, аннексия.

Об Экспортно-кредитном агентстве

ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" основано в 2018 году.

Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии на экспорт товаров (работ, услуг) украинского происхождения. Учреждение защищает украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением контрактов ВЭД, предоставляет широкий спектр услуг, позволяющих усилить кредитную политику украинских экспортеров и эффективно управлять своими финансовыми потоками. К примеру, предприятие хочет взять кредит, чтобы профинансировать экспортный контракт. Но банк не выдаст этот кредит без страхования, которое, со своей стороны, может обеспечить ЭКА.