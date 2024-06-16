Голландець побудував успішний бізнес: забезпечує росіян товарами компаній Nike і Lego

Громадянин Нідерландів Війнанд Герінкс побудував успішний бізнес і поставляє в РФ товари компаній Nike і Lego, які покинули російський ринок після початку війни в Україні.

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Про це повідомляє Reuters.

Видання нагадує, що компанія Nike припинила продаж свого спортивного одягу в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, але це не зупинило footballstore.ru, інтернет-магазин спортивних товарів, який належить російському футбольному клубу "Зеніт".

Серед десятків товарів під брендом Nike, які пропонує сайт, є футбольні бутси Phantom GT2 Elite від американського виробника спортивного одягу за 29 999 рублів ($330).

Як вдалося побудувати успішний бізнес

Привіз ці черевики до Росії 40-річний громадянин Нідерландів, який живе в Москві Війнанд Герінкс. З початку війни чоловік побудував успішний бізнес, який забезпечує російських споживачів західними товарами, виробники яких покинули Росію.

"Nike не хоче, щоб їхня продукція постачалася до Росії, але компанія не забороняє нам робити це", - сказав Герінкс у коментарі Reuters.

Вивчивши митні дані, корпоративні записи та внутрішні документи компанії, а також розмовляючи з самим Герінксом, видання дізналося, як його бізнес отримує фірмові товари, зокрема Nike і Lego. Він використовує посередників, які не мають явного зв’язку з Росією, як покупців, а потім доставляє товари до Росії. Часто доставка відбуваться через Туреччину.

Як пише Reuters, є принаймні десятки фірм, які використовують схеми сірого ринку для доставки західних товарів до Росії.

Не порушує санкції

Герінкс стверджує, що торгує споживчими товарами, на які не поширюються санкції, тому його фірма Herinckx не порушує західні обмеження. Але компанія Nike, запевнила, що не постачала фірмі Herinckx або будь-якому пов'язаному з ним бізнесу свої товари.

"Ми не доставляємо будь-які товари до Росії, а також не уповноважуємо жодних торгових партнерів розповсюджувати продукти там", прокоментували в компанії.

Там додали, що мають спеціальну команду для розслідування несанкціонованих каналів розповсюдження.

За словами Герінкса, у його компанії працюють 82 співробітники. Він прогнозує дохід у 2024 році в близько $37 млн. Минулого року, згідно зі звітністю компанії, дохід становив $23,7 млн.

На момент вторгнення Росії в Україну у 2022 році Герінкс працював у московському офісі німецької компанії Hellmann Worldwide Logistics. За його словами, він керував командою з понад 20 осіб у Hellmann, яка обслуговувала іноземні компанії, які хотіли продавати в Росії, не створюючи місцевих операцій. Герінкс заволодів однією з російських компаній Hellmann, перейменував її на Herinckx Trade Solutions Rus (HTS Rus) і зареєстрував її на ім’я своєї російської дружини в квітні 2022 року.

Серед товарів, які компанія Herinckx доставляє до Росії, є також спортивне взуття Reebok і наручні годинники Emporio Armani.

Герінккс сказав, що у нього не було дозволу від цих двох брендів. Armani Group заявила, що припинила авторизовані поставки російським дистриб'юторам і не знає, як компанія отримала продукцію.

Фірма голландця публічно не розголошує своїх клієнтів. Але Reuters виявив деяких російських клієнтів, якими були деякі з найбільших російських мереж супермаркетів та інтернет-магазинів.

Діти граються в конструктори Lego

Herinckx також імпортує в РФ конструктори Lego. Датська фірма заявила, що суворо дотримується своєї політики не продавати в Росію свої товари.

Голландець купує конструктори спочатку у виробника компанія в Європі через компанію, яка не має відношення до його бізнесу. Потім він купує товар вже у цієї компанії, використовуючи зареєстровану в Нідерландах його компанію під назвою HTS Europe BV.

За словами Герінкса, потім товари перевозяться вантажівками прямо з Європи в Росію, проходячи дорогою митний контроль. Опинившись у Росії, Lego переходить під контроль російського бізнесу Herinckx.

"Мої діти граються в конструктори Lego. Я не маю нічого проти того, щоб інші діти гралися з Lego", - сказав Герінкс.

"Ми стурбовані інформацією про цей потік товарів, враховуючи, що ми припинили доставку продукції LEGO в Росію в березні 2022 року. Ми серйозно ставимося до цієї проблеми та вживаємо заходів, водночас гарантуючи дотримання місцевих законів і правил, де ми продовжуємо працювати", - заявили в Lego.

Герінккс сказав, що він постачає Nike і деякі товари Lego в Туреччині через компанію під назвою HTS Poer Dis Ticaret Limited Sirketi, яка, за його словами, закуповує товари від турецьких роздрібних торговців або дистриб'юторів. Він відмовився назвати їх імена.

Співзасновник HTS Poer Мурат Ербельгер заявив Reuters, що турецька компанія не має жодного стосунку до санкційних продуктів.

"Ми ведемо законний бізнес", — сказав він.

Митні дані за період з червня 2022 року по грудень 2023 року показали, що HTS Poer поставила в Росію продукцію Nike на суму щонайменше $4 млн. Герінкс сказав Reuters, що, наскільки йому відомо, усі ці поставки товарів Nike призначалися для його компанії.

У РФ завозять побутову техніку, вироблену для України

Вироблена для українського ринку побутова техніка брендів Bosch, Delonghi та Philips тепер продається в Росії.

Постачання такої техніки "мають масовий характер", оскільки "деякі іноземні бренди рекомендували своїм турецьким, польським та прибалтійським фабрикам продовжувати постачання для збереження позицій на російському ринку".

Поставки розпочалися у другому кварталі цього року. Продажем та відвантаженням до Росії займається турецька фірма, яка не змогла продати техніку в Україну.