Голландец построил успешный бизнес: снабжает россиян товарами компаний Nike и Lego

Гражданин Голландии Вийнанд Геринкс построил успешный бизнес и поставляет в РФ товары компаний Nike и Lego, покинувших российский рынок после начала войны в Украине.

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Об этом сообщает Reuters.

Издание напоминает, что компания Nike прекратила продажу своей спортивной одежды в России после начала полномасштабного вторжения в Украину, но это не остановило footballstore.ru, интернет-магазин спортивных товаров, принадлежащий российскому футбольному клубу "Зенит".

Среди десятков товаров под брендом Nike, которые предлагает сайт, есть футбольные бутсы Phantom GT2 Elite от американского производителя спортивной одежды за 29 999 рублей ($330).

Как удалось построить успешный бизнес

Привез эти ботинки в Россию 40-летний гражданин Нидерландов, живущий в Москве Войнанд Геринкс. С начала войны мужчина построил успешный бизнес, обеспечивающий российских потребителей западными товарами, производители которых покинули Россию.

"Nike не хочет, чтобы их продукция поставлялась в Россию, но компания не запрещает нам делать это", – сказал Геринкс в комментарии Reuters.

Изучив таможенные данные, корпоративные записи и внутренние документы компании, а также общаясь с самим Геринксом, издание узнало, как его бизнес получает фирменные товары, в том числе Nike и Lego. Он использует посредников, не имеющих явной связи с Россией как покупателей, а затем доставляет товары в Россию. Часто доставка осуществляется через Турцию.

Как пишет Reuters, есть, по крайней мере, десятки фирм, использующих схемы серого рынка для доставки западных товаров в Россию.

Не нарушает санкции

Геринкс утверждает, что торгует потребительскими товарами, на которые не распространяются санкции, поэтому фирма Herinckx не нарушает западные ограничения. Но компания Nike заверила, что не поставляла фирме Herinckx или любому связанному с ним бизнесу свои товары.

"Мы не доставляем какие-либо товары в Россию, а также не уполномочиваем никаких торговых партнеров распространять продукты там", прокомментировали в компании.

Там добавили, что у них есть специальная команда для расследования несанкционированных каналов распространения.

По словам Геринкса, в его компании работают 82 сотрудника. Он прогнозирует доход в 2024 году около $37 млн. В прошлом году, согласно отчетности компании, доход составил $23,7 млн.

В момент вторжения России в Украину в 2022 году Геринкс работал в московском офисе немецкой компании Hellmann Worldwide Logistics. По его словам, он руководил командой из более чем 20 человек в Hellmann, которая обслуживала иностранные компании, которые хотели продавать в России, не создавая местных операций. Геринкс завладел одной из российских компаний Hellmann, переименовал ее в Herinckx Trade Solutions Rus (HTS Rus) и зарегистрировал ее на имя своей российской жены в апреле 2022 года.

Среди товаров, которые компания Herinckx доставляет в Россию, есть спортивная обувь Reebok и наручные часы Emporio Armani.

Геринккс сказал, что у него не было разрешения от этих двух брендов. Armani Group заявила, что приостановила авторизованные поставки российским дистрибьюторам и не знает, как компания получила продукцию.

Фирма голландца публично не разглашает своих клиентов. Но Reuters обнаружил некоторых российских клиентов, каковы некоторые из крупнейших российских сетей супермаркетов и интернет-магазинов.

Дети играют в конструкторы Lego

Herinckx также импортирует в РФ конструкторы Lego. Датская фирма заявила, что строго соблюдает свою политику не продавать в Россию свои товары.

Голландец покупает конструкторы сначала у производителя компания в Европе из-за компании, не имеющей отношения к его бизнесу. Затем он покупает товар уже у этой компании, используя зарегистрированную в Нидерландах его компанию под названием HTS Europe BV.

По словам Геринкса, затем товары перевозятся грузовиками прямо из Европы в Россию, проходя по дороге таможенный контроль. Оказавшись в России, Lego переходит под контроль русского бизнеса Herinckx.

"Мои дети играют в конструкторы Lego. Я не имею ничего против того, чтобы другие дети играли с Lego", - сказал Геринкс.

"Мы обеспокоены информацией об этом потоке товаров, учитывая, что мы прекратили доставку продукции LEGO в Россию в марте 2022 года. Мы серьезно относимся к этой проблеме и принимаем меры, одновременно гарантируя соблюдение местных законов и правил, где мы продолжаем работать", - заявили в Lego.

Геринкс сказал, что он поставляет Nike и некоторые товары Lego в Турции через компанию под названием HTS Poer Dis Ticaret Limited Sirketi, которая, по его словам, закупает товары от турецких розничных торговцев или дистрибьюторов. Он отказался назвать их имена.

Соучредитель HTS Poer Мурат Эрбельгер заявил Reuters, что турецкая компания не имеет никакого отношения к санкционным продуктам.

"Мы ведем законный бизнес", - сказал он.

Таможенные данные за период с июня 2022 по декабрь 2023 показали, что HTS Poer поставила в Россию продукцию Nike на сумму не менее $4 млн. Геринкс сказал Reuters, что, насколько ему известно, все эти поставки товаров Nike предназначались для его компании.

В РФ завозят бытовую технику, произведенную для Украины

Произведенная для украинского рынка бытовая техника брендов Bosch, Delonghi и Philips теперь продается в России.

Поставки такой техники "носят массовый характер", поскольку "некоторые иностранные бренды рекомендовали своим турецким, польским и прибалтийским фабрикам продолжать поставки для сохранения позиций на российском рынке".

Поставки начались во втором квартале этого года. Продажами и отгрузками в Россию занимается турецкая фирма, которая не смогла продать технику в Украине.