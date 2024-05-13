"РФ использует чипы из помп для грудного молока": в США рассказали об эффекте от санкций

Россия вынуждена использовать коммерческие чипы в производстве оружия, поскольку экспортные ограничения США успешно действуют и замедляют военную машину Кремля.

Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо во время слушаний в американском Конгрессе, пишет " Голос Америки ".

Американские микрочипы находят в российском оружии

Раймондо напомнила, что США ввели ограничения на экспорт в Россию почти 700 видов товаров двойного назначения и добавили в санкционный список почти 100 китайских компаний за помощь России в обходе экспортных ограничений.

На слушаниях сенаторы выразили обеспокоенность тем, что американские микрочипы находят в оружии, применяемом Россией, Ираном, а также в дронах, которые Россия использует для атак по Украине.

"Кажется, они могут использовать чипы, которые мы считаем безвредными коммерческими чипами, в летальных целях", - предположил один из сенаторов, обращаясь к чиновнице.

Раймондо в ответ выразила убеждение, что экспортные ограничения США "значительно замедлили Россию". Она отметила, что россияне вынуждены использовать коммерческие чипы и перенастраивать свою технику, а также должны полагаться на Иран и Китай, чтобы получать такие микрочипы.

По словам чиновницы, из-за ограниченного доступа к западным микрочипам Россия "вынуждена использовать чипы из помп для грудного молока, холодильников и другой бытовой техники.

"И именно это они и делают именно потому, что наши начальные ограничения работают", - убеждена Раймондо.

Также она отметила, что США постоянно наращивают и используют все имеющиеся средства, чтобы решить эту проблему.

"Если мы узнаем, что китайская компания обходит наши экспортные ограничения в отношении России, то включаем эту компанию в санкционный перечень, позволяющий нам рассмотреть каждую базу данных в мире, получить данные из публичного доступа, чтобы узнать, что происходит", – добавила она.

РФ получает микрочипы для военных целей из стиральных машин и холодильников

Страна-агрессор РФ столкнулась с нехваткой микрочипов и схем для военного оборудования в связи с западными санкциями, поэтому в разы увеличивает импорт бытовой техники из Казахстана и Армении, чтобы восполнить запасы запчастей.

Страны-соседи России внезапно начали в больших объемах экспортировать из Европы бытовую технику: стиральные машины, холодильники и даже электрические молокоотсосы.

Европейские чиновники озабочены этим явлением, потому что считают, что Россия может получать из бытовой техники микрочипы, необходимые ей для военных целей и внимательно следят за ростом экспорта в страны-соседи России.

Европейский Союз обдумывает торговые ограничения для стран, которые помогают России импортировать стиральные машины и подержанные автомобили, ведь страна-агрессор продолжает использовать детали из такой техники для ремонта своих танков, поврежденных в боях.

Недавно известные мировые производители бытовой техники, такие как Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали запрещать параллельный импорт своей продукции в страну-агрессор РФ. Для этого они подписывают с партнерами других стран мораторий на реэкспорт товаров на российский рынок.