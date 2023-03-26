ЕС обдумывает введение антироссийских санкций на торговлю стиральными машинами, которые РФ использует для ремонта танков

Европейский Союз обдумывает наложение торговых ограничений на страны, которые помогают России импортировать стиральные машины и подержанные автомобили, ведь страна-агрессор продолжает использовать детали такой техники для ремонта своих танков, поврежденных в боях.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Наблюдающие за торговыми потоками в РФ компетентные европейские чиновники заметили значительный рост торговли потребительскими товарами между странами в Центральной Азии, которых они считают "традиционными союзниками Кремля".

Они заявляют, что объемы поставок стиральных машин и подержанных автомобилей в Россию возросли на 60-80%. Таким образом оккупанты пытаются обойти введенные западные санкции, которые должны парализовать работу органов и отраслей, связанных с вооружением.

В связи с этим лидеры стран ЕС обсуждают планы ввести новые антироссийские санкции, которые будут направлены против стран, помогающих РФ обходить санкции, в частности, торговые ограничения.

Такая инициатива может привести к ограничению доступа любой страны, компании или физического лица к единому рынку, если будут обнаружены доказательства, подтверждающие, что они реэкспортировали запрещенные товары в Россию.

"Мы должны дать мощный сигнал лицам и организациям в третьих странах. Оказание материальной поддержки военной и оборонно-промышленной базе России будет иметь серьезные последствия для их доступа на рынок ЕС", — говорится в конфиденциальном документе.

Ранее стало известно, что оккупанты в Херсонской области пытаются покупать алкоголь за награбленную бытовую технику, в частности, за украденные стиральные машинки.