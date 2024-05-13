"РФ використовує чипи з помп для грудного молока": в США розповіли про ефект від санкцій

Росія змушена використовувати комерційні чипи у виробництві зброї, оскільки експортні обмеження США успішно діють та сповільнюють воєнну машину Кремля.

Про це заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо під час слухань в американському Конгресі, пише "Голос Америки".

Американські мікрочипи знаходять у російській зброї

Раймондо нагадала, що США ввели обмеження на експорт до Росії майже 700 видів товарів подвійного призначення й додали до санкційного переліку майже 100 китайських компаній за допомогу Росії в обході експортних обмежень.

На слуханнях сенатори висловили занепокоєння тим, що американські мікрочипи знаходять у зброї, яку застосовує Росія, Іран, а також в дронах, які Росія використовує для атак по Україні.

"Здається, вони можуть використовувати чипи, які ми вважаємо нешкідливими комерційними чипами, з летальною метою", – припустив один з сенаторів, звертаючись до посадовиці.

Раймондо у відповідь висловила переконання, що експортні обмеження США "значно сповільнили Росію". Вона зазначила, що росіяни змушені використовувати комерційні чипи й переналаштовувати свою техніку, а також мають покладатись на Іран та Китай, щоб отримувати такі мікрочипи.

За словами чиновниці, через обмежений доступ до західних мікрочипів Росія "змушена використовувати чипи із помп для грудного молока, холодильників і іншої техніки.

"І саме це вони й роблять, саме тому, що наші початкові обмеження працюють", - переконана Раймондо.

Також міністерка зауважила, що США постійно нарощують та використовують усі наявні засоби, щоб розв'язати цю проблему.

"Якщо ми дізнаємося, що китайська компанія обходить наші експортні обмеження щодо Росії, то включаємо цю компанію до санкційного переліку, що дозволяє нам розглянути кожну базу даних у світі, отримати дані з публічного доступу, щоб дізнатись, що насправді відбувається", – додала вона.

РФ отримує мікрочіпи для військових цілей з пральних машин та холодильників

Країна-агресор РФ зіткнулася з нехваткою мікрочіпів та схем для військового обладнання у зв'язку з західними санкціями , тому в рази збільшує імпорт побутової техніки з Казахстану та Вірменії, щоб поповнити запаси запчастин.

Країни-сусіди Росії раптово почали у великих обсягах експортувати з Європи побутову техніку: пральні машини, холодильники і навіть електричні молоковідсмоктувачі.

Європейські чиновники стурбовані цим явищем, тому що вважають, що Росія може отримувати з побутової техніки мікрочіпи, необхідні їй для воєнних цілей і уважно стежать за зростанням експорту до країн-сусідів Росії.

Європейський Союз обдумує над торговими обмеженнями для країн, які допомагають Росії імпортувати пральні машини та вживані автомобілі, адже країна-агресор продовжує використовувати деталі з такої техніки для ремонту своїх танків, пошкоджених в боях.

Нещодавно відомі світові виробники побутової техніки, такі як Electrolux, Tefal, Braun та Rowenta, почали забороняти паралельний імпорт своєї продукції до країни-агресора РФ. Для цього вони підписують із партнерами в інших країнах мораторій на реекспорт товарів на російський ринок.