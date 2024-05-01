США ввели новые санкции против России и стран, которые помогают ей оружием

Министерство финансов США объявило о введении санкций против почти 300 физических и юридических лиц, которые способствуют военно-промышленному комплексу России и помогают государству-агрессору уклоняться от ограничений. Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства.

В сообщении говорится, что введенные 1 мая ограничения направлены против российской военно-промышленной базы и программ химического и биологического оружия, а также ограничения затронут компании и лица в третьих странах, которые помогают РФ с комплектующими для производства оружия.

В частности, новые американские санкции повлияют на почти 60 объектов, расположенных в Азербайджане, Бельгии, Китае, Словакии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), которые помогают России получить крайне необходимые технологии и оборудование из-за рубежа.

Кроме того, в санкционном списке более 100 организаций, работающих или работавших в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики России.

В прессрелизе также говорится, что Минфин США ввел ограничения для двух российских компаний, участвующих в строительстве газовой инфраструктуры в России: "Нефтегазстрой" и "ВНИПИгаздобыча".

Другой блок американских санкций направлен против основных российских импортеров хлопковой целлюлозы, нитроцеллюлозы и ключевых ее компонентов, а также двух поставщиков этих товаров из Китая. Эти материалы Россия использует для производства пороха, ракетного топлива и других взрывчатых веществ.

В свою очередь, Государственный департамент США вводит ограничения по получению прибыли Россией через производство энергии, металлов и горнодобывающую промышленность, а также вводит санкции против лиц в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

Как США ограничивают агрессивную Россию

1 мая Сенат США проголосовал за проект закона о запрете импорта обогащенного урана из России. Документ был передан на подпись президенту США Джо Байдену. Закон, единодушно поддержанный сенаторами, запрещает импорт российского урана в США через 90 дней после вступления в силу, разрешая временные увольнения до января 2028 года.

Еще раньше, в апреле, США вместе с Великобританией ввели санкции против экспорта Россией алюминия, меди и никеля. А в феврале под американские ограничения попали также российские бриллианты. Решение OFAC подразумевает запрет на импорт непромышленных бриллиантов, добываемых в России, даже если они были обработаны в другой стране.

Кроме того, вместе с другими важными законопроектами Палата представителей США приняла проект закона об использовании конфискованных активов РФ в пользу Украины. Он предусматривает, в частности, предоставление президенту США полномочий применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды (Compensation Fund, Ukraine Support Fund).

Добавим, что и ранее США уже принимали отдельные решения о конфискации для Украины российских активов в незначительном объеме. В частности, в прошлом году это касалось 5,4 миллиона долларов, принадлежащих подсанкционному олигарху Константину Малофееву, а в феврале этого года, после разоблачения незаконной сети закупок, связанных с РФ, было решено передать конфискованные 500 тысяч долларов Эстонии, которая уже использует их в поддержку Украины.