Сенат США поддержал закон о запрете импорта урана из РФ

Сенат США проголосовал за проект закона о запрете импорта обогащенного урана из России. Документ был передан на подпись президенту США Джо Байдену.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что единогласно поддержанный сенаторами закон запрещает импорт российского урана в США через 90 дней после вступления в силу, разрешая временные освобождения до января 2028 года.

Документ уже проголосован в Палате представителей еще в декабре 2023 года.

По данным Министерства энергетики США, страна получает из России почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива для 90 атомных реакторов. Это позволяет РФ получать около 1 млрд. долларов в год.

Замещение этих поставок может оказаться сложной задачей и приведет к повышению стоимости обогащенного урана примерно на 20%.

Запрет на импорт займет некоторое время, чтобы повлиять на операторов атомных электростанций США. Реакторы обычно заправляются каждые 18–24 месяца, а покупка топлива обсуждается задолго. Это означает, что у предприятий уже есть достаточный запас урана, чтобы их реакторы работали по крайней мере в течение нескольких лет.

"Наше двухпартийное законодательство поможет освободить российскую военную машину, возродить американское производство урана и дать толчок инвестициям в американскую цепочку поставок ядерного топлива. Это огромная победа", - сказал сенатор Джон Баррассо, республиканец от штата Вайоминг, отстаивавший закон в Сенате.

Законодательство, срок действия которого истекает в конце 2040 года, разрешает Министерству энергетики выдавать освобождение от полного объема импорта российского урана, разрешенного в соответствии с экспортными ограничениями, установленными антидемпинговым соглашением между Министерством торговли и Россией до 2027 года.

"Вполне возможно, что Россия ответит односторонним запретом на экспорт, если США запретят импорт, что может немедленно прекратить поставки обогащенного урана из РФ", – пишет Bloomberg.

Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива

После того, как Украина в марте 2022 полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным поставщиком его стала американская компания Westinghouse.

Поставщиком обогащенного урана, используемого для производства топлива Westinghouse, является британская компания Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).

В ноябре 2023 года ГП "НАЭК "Энергоатом" и британская компания Urenco подписали контракт на поставку обогащенного уранового топлива для украинских атомных электростанций. Согласно соглашению, Urenco будет поставлять обогащенный уран до 2035 года, с возможностью продлить контракт до 2043 года.