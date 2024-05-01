Приватбанк будет выплачивать кэшбеки за международные переводы RIA

Клиенты ПриватБанка смогут получить кэшбек до 5 000 гривен, если пользуются для получения зарубежных переводов системой RIA и картами Mastercard.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"С начала мая до конца июля 2024 года каждый, кто получит международный перевод RIA на карты Mastercard от ПриватБанка на сумму от 1500 грн (в эквиваленте) и оплачивает картой покупки на сумму от 150 грн, будет участвовать в розыгрыше кэшбеков от 150 до 50 гривен за перевод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кэшбеки будут разыгрывать среди участников программы ежемесячно при регистрации на специальной странице банка.

Кроме того, за каждый такой перевод Приватбанк и партнеры программы будут перечислять 15 грн собственных средств на благотворительную программу "Помощь госпиталям и медучреждениям Украины".

Денежные переводы RIA из любой страны мира можно получить мгновенно на банковские счета и карты через Приват24, сервисный центр банка или более 19 тыс. банкоматов и терминалов самообслуживания.

Послать денежный перевод в Украину можно через 495 тысяч пунктов (из любой страны мира) или мобильное приложение Ria (в 25 странах).

Напомним, что недавно Приватбанк запустил SWIFT-переводы в польских злотых и евро без дополнительных комиссий. Также клиенты банка могут получать переводы SWIFT в чешских кронах без дополнительной комиссии через Citibank EUROPE PLC.