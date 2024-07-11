НБУ актуалізував низку валютних обмежень: які зміни для населення та бізнесу

Для підвищення інвестиційної привабливості та залучення приватного іноземного капіталу Національний банк України актуалізує низку валютних обмежень. Зміни почнуть діяти з 11 липня 2024 року.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що, по-перше, актуалізовано валютні обмеження, що, в тому числі, сприятиме залученню приватного капіталу.

З цією метою НБУ:

надав змогу вітчизняному бізнесу відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через їхню участь у наданні зовнішнього кредиту українському позичальнику. Умовою для проведення такої операції є те, що гарантом, поручителем чи страховиком зовнішнього кредиту має бути іноземне експортно-кредитне агентство чи іноземна держава або ж гарантом чи поручителем за таким зобов'язанням є міжнародна фінансова організація (МФО). Такі зміни розширять можливості українських компаній залучати нові зовнішні кредити та позики;

дозволив переказувати кошти на користь іноземних компаній, до складу акціонерів яких входить іноземна держава, для сплати страхових платежів за договорами, що передбачають покриття воєнних ризиків на території України;

забезпечив можливість резидентів переказувати кошти за наданими ними гарантіями чи поруками, що забезпечують виконання зобов’язань резидентів-позичальників за зовнішніми кредитами та позиками (за умови, якщо такі платежі резидента-позичальника дозволені Постановою №18).

унормував можливість резидентів-позичальників купувати іноземну валюту для її резервування за кредитним договором з МФО, що збільшить підтримку українського бізнесу з боку МФО;

вніс уточнюючі зміни до травневого пакета лібералізації, яким було дозволено здійснювати планові відсоткові платежі за зовнішнім корпоративним боргом. Зміни спрямовані на уніфікацію підходів щодо сплати таких планових відсотків (купонів) для випадків різного структурування здійснених запозичень.

По-друге, Нацбанк розширив перелік товарів оборонного призначення, які мають змогу купувати за кордоном за валюту фізичні особи-волонтери. Серед нових позицій комплектуючі для БПЛА (понад 10 найменувань за кодами УКТЗЕД).

Крім того, додатково до можливості робити благодійні внески нерезидентами в іноземній валюті на території України НБУ надав їм змогу здійснювати відповідні перекази у гривні.

"Такі внески можуть здійснюватися на рахунки як державних органів, так і благодійних фондів, щоб посприяти обороноздатності України та забезпечити інші нагальні потреби населення в умовах війни", - пояснюють у регуляторі.

По-третє, Національний банк вніс інші уточнюючі зміни для підтримки населення та бізнесу, зокрема:

надав дозвіл фізичним особам повертати соціальні виплати, отримані в іноземній державі. Завдяки цим змінам українці зможуть виконувати зобов’язання перед повноважними органами іноземних держав, що дасть змогу запобігти погіршенню умов надання допомоги вимушеним мігрантам;

забезпечив можливість бізнесу сплачувати збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти права інтелектуальної власності, включаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном.

По-четверте, Національний банк конкретизував норму щодо наявного ліміту в розмірі 100 тис. грн на день для купівлі-продажу готівкової іноземної валюти за безготівкові кошти в гривні, що відповідає ліміту на видачу готівкових коштів з поточних рахунків клієнтів. Уточнення стосується виключно безготівкових коштів, а отже, українці й надалі можуть здійснювати валютно-обмінні операції з готівковими коштами без обмежень за сумою.

Крім того, уточнено перелік операції за рахунком іноземних компаній. З цією метою Правління Національного банку України 09 липня 2024 року затвердило постанову №82 "Про внесення змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті", що також набирає чинності з 11 липня 2024 року.

Валютні пом'якшення для бізнесу

Нагадаємо, 3 травня Національний банк України запровадив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для бізнесу за часів повномасштабної війни. Послаблення здебільшого розширюють можливості для повернення капіталу, заведеного в Україну з-за кордону.

Які пом'якшення валютних обмежень запровадив НБУ: