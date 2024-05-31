Обмеження карткових переказів від НБУ: як вони насправді працюватимуть та кого зачеплять

НБУ хоче обмежити перекази з картки на картку для українців, ліміти становитимуть 100 тисяч гривень і 30 операцій на місяць. Мета такого рішення – боротьба з шахрайством, а саме з дропами, які віддають свої картки зловмисникам для переказу та відмивання незаконних коштів. Як буде працювати обмеження НБУ та чи не нашкодить воно волонтерам – розбиралося Delo.ua.

Зараз обговорюється варіант лімітів – не більше 30 операцій і до 100 000 грн на місяць в одному банку. Остаточного рішення НБУ ще не прийняв. Поки триває обговорення зазначених лімітів між регулятором, волонтерами та суспільством. Остаточний варіант рішення планують ухвалити за місяць після ретельного обговорення.

На кого вплинуть обмеження НБУ та як вони працюватимуть

Планується обмежити лише вихідні P2P (person-to-person), тобто, обмежень на приймання коштів на власну картку не передбачається.

В НБУ розповіли, що такі ліміти пропонують, ґрунтуючись на результатах дослідження операцій клієнтів семи найбільших транзакційних банків, на які припадає понад 91% всіх емітованих карток , за два квартали 2024 року.

За попередніми оцінками, обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів, а обмеження за сумою жодним чином не вплине на 95% клієнтів Національний банк України

У відповіді на запит регулятор також пояснив, на кого будуть розповсюджуватися такі обмеження. Наразі обговорюються варіанти лімітів – не більше 30 операцій і до 100 тисяч грн на місяць з усіх рахунків клієнта в одному банку. Згідно зі статистикою НБУ один дорослий громадянин України має в середньому рахунки у трьох банках. Тобто, якщо в одному банку у вас є кілька карток – обмеження в 30 операцій та 100 тисяч гривень розповсюджуватиметься не на кожну з них, а на всі разом .

Що стосується поповнення монобанки чи конверту в ПриватБанку, то тут все залежатиме від того, чи відкриті рахунки людини, що донатить та волонтера чи фонду, та від того, яку технологію переказів (Р2Р чи IBAN) використовує для таких інструментів накопичення конкретний банк.

В монобанку нам відповіли, що перекази на банку не вважаються P2P переказами, тому, очевидно, що цей тип поповнення залишиться доступним для українців і після запровадження обмежень.

В Приватбанку кажуть, що конверт – це картковий рахунок, тому перерахування коштів туди буде вважатися P2P переказом, але буде враховуватися поза встановленими лімітами.

"Функція "Конверти" для особистих накопичень і волонтерських зборів – це окрема схема, хоча це фактично вона є Р2Р-переказом. Такі перекази враховуватимуть окремо від лімітів, які хоче встановити НБУ", - зазначив Дмитро Мусієнко, член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу.

Ми запитали в НБУ, чи будуть якісь варіанти й умови, при яких люди зможуть робити понад 30 таких переказів? Коли, наприклад, терміново треба буде зробити переказ, а ліміт у 30 операцій на місяць вже вичерпаний. В регуляторі пояснили, що у цьому разі переказ коштів можливий через IBAN – обмежень немає ні по сумах, ні за кількістю , СЕП працює у режимі 24/7 і всі платежі опрацьовуються швидко.

Чому хочуть запровадити це обмеження

За даними НБУ, зараз поширюється тенденція на фінансовому ринку – використання банківських рахунків громадян як "транзитних" для переказу та "відмивання" незаконних коштів.

Дропи – це люди, які за певну винагороду передають доступ до реквізитів своїх банківських рахунків стороннім особам. Через таких дропів переказують кошти карткові шахраї та кіберзлочинці.

За даними учасників ринку, сума та кількість операцій миттєвих переказів (P2P) показує стійку тенденцію до зростання з вересня 2023 року у всіх групах банків.

Минулого року обсяги переказів P2P з використанням карток зросли з 210 млрд у січні до 247 млрд у грудні . Це перевищує обсяги покупок і отримання готівки за допомогою платіжних карток.

У регуляторі кажуть, що проблема з дропами вже критична. Наприклад, один із найбільших банків-емітентів виявив понад 12 тис. клієнтів-дропів лише за жовтень 2023 – квітень 2024 року.

Чи допоможе обмеження НБУ в боротьбі з шахрайством

2,9 млрд грн заробили шахраї на соціальній інженерії

За даними асоціації ЄМА, дохід шахраїв у 2023 році виріс на 201%, порівнюючи з 2022 роком і вперше перевищив позначку у мільярд.

Це відбулося завдяки грошовим мулам. Доходи падають і люди наймаються на таку роботу. Свої карткові рахунки, облікові записи вони продають шахраям. У 2021 році змогли виявити 1850 таких мулів, а вже у 2023 році – 10 820.

Олександр Карпов, директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄМА, зазначив, що такі обмеження НБУ вплинуть на шахрайство лише на першому етапі. А потім шахраї підлаштуються під ці ліміти.

"Зараз у НБУ є можливість через інструменти фінансового моніторингу запитати у тих банків, чия статистика показує значне зростання P2P переказів, що ви робили з точки зору фінмоніторингу, задля того, щоб клієнти, які не мають відповідного доходу не зловживали банківською системою. І все, більше нічого робити не потрібно", – каже Карпов.

Він нагадав, що клієнт підписує договір про встановлення ділових відносин, відкриття рахунку, отримання платіжного інструменту і т.д. В будь-якому разі договір підписується, відповідно, на такого клієнта розповсюджуються всі ті вимоги платіжного, фінансового й anti–money laundering законодавства, які в Україні є. Відповідно до цього, банки мають реагувати на підозрілу активність й надходження коштів, які значно перевищують дохід клієнта.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, також додає, для того, щоб боротися з тими чи іншими злочинами, треба вживати заходи для запобігання саме цих злочинів, а не запроваджувати обмеження на карткові операції.

"Врешті-решт фінансовий моніторинг був створений для виявлення операцій з відмивання коштів. То й потрібно застосовувати різні методи відслідковування підозрілих транзакцій, а не перешкоджати законним операціям", – каже експерт.

Чи не нашкодять обмеження волонтерам

Основне питання до цих лімітів стосується волонтерських зборів. Адже зараз збори та донати – частина української реальності. Після анонсування такого рішення у соцмережах почали з'являтися пости від волонтерів та громадських діячів, що ці обмеження просто вб'ють волонтерський рух.

В НБУ пояснили, що волонтери й надалі зможуть збирати гроші на свої рахунки, адже жодних обмежень щодо поповнень карток не пропонується. Також, банки, які найчастіше використовують для проведення волонтерських зборів, на своєму рівні, застосовуючи ризикоорієнтований підхід, мають власні списки клієнтів-волонтерів.

"НБУ ініціює зустріч з волонтерами, щоб вислухати їх думку й почути всі "за" та "проти". Аналогічно ми діяли на етапі впровадження валютних обмежень після початку повномасштабного вторгнення. Рішення коригувались в процесі відкритого діалогу, щоб максимально сприяти діяльності волонтерів та водночас не підважувати макрофінансову стабільність", – кажуть в НБУ.

Підтвердження діяльності волонтерів буде відбуватись відповідно до чинних у банках процедур, що були розроблені на виконання вимог постанов 18 Правління НБУ. Для всіх волонтерів які уже підтвердили свою діяльність взагалі не потрібно буде додаткових дій.

Олександр Хмелевський, навпаки вважає, що тотальний банківський контроль лише збільшить тіньову економіку, а такі обмеження особливо сильно вдарять по благодійній діяльності.

Це перешкоджає будь-яким спільним діям людей. Наприклад, мешканці будинку вирішили зібрати гроші на ремонт, чи громадська організація збирає гроші для якихось своїх заходів тощо Олександр Хмелевський Кандидат економічних наук, незалежний експерт

Він додав, що це буде перешкоджати переказу коштів своїм родичам чи знайомим. Наприклад, ви переказуєте гроші своїй дитині на картку на обід та інші кишенькові витрати. Якщо перерахувати одразу велику суму, то дитина може витратити за день всі кошти, тому ви кожного дня перераховуєте невеличку суму.

"В підсумку за місяць ви вичерпуєте ліміт і не можете більше здійснювати перекази. Через обмеження НБУ люди будуть переходити на готівку чи криптовалюти. Тобто вони все одно знайдуть спосіб, щоб розрахуватися. Проте ці операції будуть проходити поза банківською системою України", – підсумував Хмелевський.

Втім, експерти та НБУ наголошують на тому, що поки ведеться лише попереднє обговорення обмежень та лімітів. А остаточно оцінювати нововведення можна буде лише прийняття нормативно-правового акту.