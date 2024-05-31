Ограничение карточных переводов от НБУ: как оно на самом деле будет работать и кого заденет

НБУ хочет ограничить переводы с карты на карту для украинцев, лимиты составят 100 тысяч гривен и 30 операций в месяц. Цель такого решения – борьба с мошенничеством, а именно с дропами, которые отдают свои карточки злоумышленникам для перевода и отмывания незаконных средств. Как будет работать ограничение НБУ и не навредит ли оно волонтерам – разбиралось Delo.ua.

Сейчас обсуждается вариант лимитов – не более 30 сделок и до 100 000 грн в месяц в одном банке. Окончательное решение НБУ еще не принял. Пока идет обсуждение указанных лимитов между регулятором, волонтерами и обществом. Окончательный вариант решения планируется принять через месяц после тщательного обсуждения.

На кого повлияют ограничения НБУ и как они будут работать

Планируется ограничить только выходные P2P (person-to-person), то есть ограничений на прием средств на собственную карту не предусматривается.

В НБУ рассказали, что такие лимиты предлагают, основываясь на результатах исследования операций клиентов семи крупнейших транзакционных банков, на которые приходится более 91% всех эмитированных карт , за два квартала 2024 года.

По предварительным оценкам, ограничения в 30 операций в месяц не почувствуют 98,44% клиентов, а ограничение по сумме никак не повлияет на 95% клиентов. Национальный банк Украины

В ответе на запрос регулятор также объяснил, на кого будут распространяться такие ограничения. Сейчас обсуждаются варианты лимитов – не более 30 сделок и до 100 тысяч грн в месяц со всех счетов клиента в одном банке . Согласно статистике НБУ у одного взрослого гражданина Украины есть в среднем счета в трех банках. То есть, если в одном банке у вас есть несколько карт – ограничение в 30 операций и 100 тысяч гривен будет распространяться не на каждую из них, а на все вместе .

Что касается пополнения монобанки или конверта в ПриватБанке, то все будет зависеть от того, открыты ли счета человека и волонтера или фонда, и от того, какую технологию переводов (Р2Р или IBAN) использует для таких инструментов накопления конкретный банк.

В монобанке нам ответили, что переводы на банке не считаются P2P переводами, поэтому очевидно, что этот тип пополнения останется доступным для украинцев и после введения ограничений.

В Приватбанке говорят, что конверт – это карточный счет, поэтому перечисление средств туда будет считаться P2P переводом, но будет учитываться вне установленных лимитов.

"Функция "Конверты" для личных накоплений и волонтерских сборов – это отдельная схема, хотя это фактически она является Р2Р-переводом. Такие переводы будут учитываться отдельно от лимитов, которые хочет установить НБУ", - отметил Дмитрий Мусиенко, член правления ПриватБанка по розничному бизнесу .

Мы спросили у НБУ, будут ли какие-то варианты и условия, при которых люди смогут делать более 30 таких переводов? Когда, например, срочно нужно будет сделать перевод, а лимит в 30 сделок в месяц уже исчерпан. В регуляторе объяснили, что в этом случае перевод средств возможен через IBAN – ограничений нет ни по суммам, ни по количеству СЕП работает в режиме 24/7 и все платежи обрабатываются быстро.

Почему хотят ввести это ограничение

По данным НБУ, сейчас распространяется тенденция на финансовом рынке – использование банковских счетов граждан в качестве "транзитных" для перевода и "отмывания" незаконных средств.

Дропы – это люди, которые за определенное вознаграждение передают доступ к реквизитам своих банковских счетов посторонним лицам. Через таких дропов переводят средства карточные мошенники и киберпреступники.

По данным участников рынка, сумма и количество сделок мгновенных переводов (P2P) показывает устойчивую тенденцию к росту с сентября 2023 года во всех группах банков.

В прошлом году объемы переводов P2P с использованием карт выросли с 210 млрд в январе до 247 млрд в декабре . Это превышает объемы покупок и обналичивания с помощью платежных карт.

В регуляторе говорят, что проблема с дропами уже критична. Например, один из крупнейших банков-эмитентов обнаружил более 12 тыс. клиентов-дропов только за октябрь 2023 – апрель 2024 года.

Поможет ли ограничение НБУ в борьбе с мошенничеством

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По данным ассоциации ЕМА, доход мошенников в 2023 году вырос на 201% по сравнению с 2022 годом и впервые превысил отметку в миллиард.

Это произошло благодаря денежным дропам. Доходы падают и люди нанимаются на такую работу. Свои карточные счета, аккаунты они продают мошенникам. В 2021 году смогли обнаружить 1850 таких дропов, а уже в 2023 году – 10 820.

Александр Карпов, директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА, отметил, что такие ограничения НБУ повлияют на мошенничество только на первом этапе. А потом мошенники подстроятся под эти лимиты.

"Сейчас у НБУ есть возможность через инструменты финансового мониторинга спросить у тех банков, чья статистика показывает значительный рост P2P переводов, которые вы делали с точки зрения финмониторинга, для того, чтобы клиенты, не имеющие соответствующего дохода, не злоупотребляли банковской системой. И все, больше ничего делать не нужно", – говорит Карпов.

Он напомнил, что клиент подписывает договор об установлении деловых отношений, открытии счета, получении платежного инструмента и т.д. В любом случае договор подписывается, соответственно, на такого клиента распространяются все требования платежного, финансового и anti-money laundering законодательства, которые в Украине есть. Согласно этому, банки должны реагировать на подозрительную активность и поступление средств, значительно превышающих доход клиента.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, также добавляет, для того, чтобы бороться с теми или иными преступлениями, нужно принимать меры по предотвращению именно этих преступлений, а не вводить ограничения на карточные операции.

"В конце концов, финансовый мониторинг был создан для выявления операций по отмыванию средств. Так и нужно применять различные методы отслеживания подозрительных транзакций, а не препятствовать законным операциям", - говорит эксперт.

Не навредят ли ограничения волонтерам

Основной вопрос этих лимитов касается волонтерского собрания. Ведь сейчас собрание и донаты – часть украинской реальности. После анонсирования такого решения в соцсетях начали появляться посты от волонтеров и общественных деятелей, что эти ограничения просто убьют волонтерское движение.

В НБУ объяснили, что волонтеры и дальше смогут собирать деньги на свои счета, ведь никаких ограничений по пополнениям карт не предлагается. Также банки, которые чаще всего используют для проведения волонтерских сборов, на своем уровне, применяя рискоориентированный подход, имеют собственные списки клиентов-волонтеров.

"НБУ инициирует встречу с волонтерами, чтобы выслушать их мнение и услышать все "за" и "против". Аналогично мы действовали на этапе внедрения валютных ограничений после начала полномасштабного вторжения. Решения корректировались в процессе открытого диалога, чтобы максимально способствовать деятельности волонтеров и одновременно не поднимать макрофинансовую стабильность", – говорят в НБУ.

Подтверждение деятельности волонтеров будет происходить в соответствии с действующими в банках процедурами, разработанными во исполнение требований постановлений 18 Правления НБУ. Для всех волонтеров, которые уже подтвердили свою деятельность, вообще не потребуется дополнительных действий.

Александр Хмелевский, напротив, считает, что тотальный банковский контроль лишь увеличит теневую экономику, а такие ограничения особенно сильно ударят по благотворительной деятельности.

Это препятствует каким-либо общим действиям людей. Например, жильцы дома решили собрать деньги на ремонт, собирает ли общественная организация деньги для каких-то своих мероприятий и т.д. Александр Хмелевский Кандидат экономических наук, независимый эксперт

Он добавил, что это будет препятствовать переводу средств своим родственникам или знакомым. Например, вы переводите деньги своему ребенку на карту на обед и прочие карманные расходы. Если сразу перечислить большую сумму, то ребенок может потратить за день все средства, поэтому вы каждый день перечисляете небольшую сумму.

"В итоге за месяц вы исчерпываете лимит и не можете больше совершать переводы. Из-за ограничений НБУ люди будут переходить на наличные или криптовалюты. То есть они все равно найдут способ, чтобы рассчитаться. Однако эти операции будут проходить вне банковской системы Украины", - подытожил Хмелевский. .

Впрочем, эксперты и НБУ отмечают, что пока ведется лишь предварительное обсуждение ограничений и лимитов. А окончательно оценивать нововведения можно будет только в принятии нормативно-правового акта.