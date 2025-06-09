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Курсовое затишье сохраняется. Что будет влиять на валютный рынок до конца июня?

курс валюты курс доллара
Колебания курса в июне будут в диапазоне 41-42 грн/долл.

Колебания курса в июне составят в пределах 41-42 грн/долл. на фоне низкого спроса и турбулентности на мировых рынках.

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Валютный рынок продолжает боковое движение. На неделе 2-6 июня наличный курс оставался в диапазоне 41,1-41,7 грн/долл. и 47,1-47,8 грн/евро, официальный курс находился около 41,5 грн/долл. и 47,4 грн/евро.

Курсовая стабильность сохраняется на фоне низкого спроса на валюту как со стороны населения, так и бизнеса (аграриев), также влияет ослабление курса доллара на мировом рынке.

По оценкам экспертов, до конца июня ситуация на рынке существенно не изменится, а девальвационные настроения начнут нарастать ближе к середине лета.

Интерес к валюте существенно снизился

Май продолжил тенденцию снижения спроса на валюту, которая наблюдается с апреля. Такой тренд объясняется падением доходов населения, сокращением поглощения валюты аграриями перед подготовкой к посевной, перетоком ликвидности в депозиты и ОВГЗ.

Рост гривневых процентных ставок способствовало росту привлекательности гривневых активов как альтернативы валютным сбережениям.

Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Объем покупки валюты населением в мае остался почти на уровне апреля и составил около 1,8 млрд долл., продажа незначительно снизилась (на 2%) до 1,51 млрд долл. Отрицательное сальдо валютных операций физлиц в мае составило 0,25 млрд долл.

Как уточняет Национальный банк, чистый спрос населения на валюту в мае не превышал 0,2 млрд долл. (это в 7,5 раз ниже, чем в январе), что стало важным фактором сохранения устойчивости валютного курса.

Доля доллара в спросе населения на валюту сократилась до 68% по сравнению с первым кварталом 2025 года, что, в том числе, связано с повышением спроса на евро, который активно дорожал.

На межбанковском рынке безналичная покупка валюты в течение мая достигла 6,5 млрд долл., продажа – 4,5 млрд долл. Среднедневной объем предложения валюты на межбанке составлял около 200 млн долл., а спрос – в районе 280 млн долл.

Национальный банк в течение мая нарастил интервенции на 30% и продал на межбанковском рынке около 2,92 млрд долл.

Рост интервенций был обусловлен уменьшением экспортных запасов. К примеру, предварительная оценка экспорта сельхозпродукции в мае составила лишь 2,5 млн тонн, что вдвое меньше, чем в мае 2024 года. Таким образом, снижение объемов экспорта в мае выглядит вполне понятным.

Сергей Колодий главный эксперт по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка

При этом международные резервы НБУ за май сократились на 4,6% до 44,54 млрд долл.

Объем международных резервов НБУ

Фото 2 — Курсовое затишье сохраняется. Что будет влиять на валютный рынок до конца июня?
Данные НБУ

Пошлины на украинский экспорт, инфляция и газ

В июне на валютный рынок будут влиять следующие факторы и события.

1. Динамика индекса доллара (DXY) и движение пары EUR/USD. Торговая война США вновь набирает обороты (в частности, начали действовать тарифы в размере 50% на алюминий и сталь), что может привести к новому ослаблению доллара и сыграть в пользу гривне.

Индекс доллара (DXY)

Фото 3 — Курсовое затишье сохраняется. Что будет влиять на валютный рынок до конца июня?
Данные Investing

2. Отмена с 6 июня "торгового безвиза" между Украиной и Евросоюзом и возврат пошлин на украинскую продукцию. И хотя будут действовать ежемесячные беспошлинные квоты на экспорт сельхозтоваров в ЕС, аграрии могут сократить продажу валютной выручки, что внесет определенный дисбаланс на межбанковский рынок.

3. Потребность в закупках природного газа в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Поскольку голубое топливо – это импортный товар, то увеличение его поставок может создать дополнительное давление на курс.

4. Инфляционные настроения. Несмотря на то, что Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 15,5%, он констатирует дальнейший рост годовой инфляции в мае и признает, что ценовая динамика превышает прогнозы. Таким образом, сохранение негативных инфляционных ожиданий косвенно отразится и на валютном курсе.

По мнению Сергея Колодия, в связи с вероятным уменьшением предложения иностранной валюты в ближайшие недели (до момента, пока новый урожай не станет доступен для экспорта), на рынке будет увеличиваться дефицит.

"Кроме того, сезонно повышенный спрос на иностранную валюту, связанный с новыми лимитами на репатриацию дивидендов для нерезидентов, также усилит эту тенденцию", – считает эксперт.

Григорий Кукуруза со своей стороны прогнозирует колебания курса в июне в диапазоне 41-42 грн/долл.