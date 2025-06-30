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Долар дешевшає, а євро знову йде на рекорд. Що буде з валютним ринком у липні?
У липні американська валюта залишиться в межах 41-42 грн/дол., а динаміка євро відображатиме глобальні валютні настрої.
Долар не зміг закріпитися вище 42 гривень і наприкінці червня курс повернувся до коридору 41-42 грн/дол. Європейська валюта при цьому продовжує дорожчати та протестувала новий рівень – 49 грн/євро.
За оцінками експертів, на початку липня гривня до долара коливатиметься в межах 41,4–41,9 грн/дол., тоді як ситуація з євро менш передбачувана через події на світовому ринку.
Попит поступово відновлюється
Червень загалом пройшов без особливих потрясінь на валютному ринку . Помірно слабкий попит на валюту (порівняно з першими місяцями 2025 року) сприяв балансу між продавцями та покупцями, завдяки чому пара гривня/долар демонструвала переважно бічний рух.
Євро навпаки не змінює своєї тенденції і півтора місяці постійно зростає у ціні. Із середини травня до кінця червня гривня до європейської валюти девальвувала на 8,2%. Це пов'язано не лише зі зміцненням євро до долара, а й із поступовою переорієнтацією НБУ на євро як на основну резервну валюту.
У другій половині червня намітилося зростання попиту на валюту – на 5% на готівковому ринку та більш ніж на 10% на міжбанківському ринку, що призвело до короткочасного курсового сплеску до 42 грн/дол.
Нацбанк відреагував на це збільшенням інтервенцій. Якщо у період з 2 по 13 червня НБУ продав на міжбанку 1,23 млрд дол., то в період з 16 по 27 червня обсяг інтервенцій зріс до 1,6 млрд дол.
Валютні інтервенції на міжбанку у червні 2025 року
|Період
|Продаж валюти, млн дол.
|02.06-06.06.25
|638,8
|09.06-13.06.25
|585,8
|16.06-20.06.25
|724,0
|16.06-20.06.25
|724,0
Дані НБУ
Але в цілому НБУ вважає за краще сильно не втручатися у ринок. "Нацбанк фактично дозволив гривні ослабнути протягом даного періоду (20-ті числа червня – ред.), враховуючи достатність резервів для підтримки курсової стабільності", – коментує Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook.
Попередньо можна зробити висновок, що сукупний обсяг інтервенцій у червні однозначно буде на 2-3% менше, ніж у травні.
НБУ спостерігає та контролює
Тарас Лєсовий очікує, що липень, ймовірно, не принесе відчутних змін у балансі валютного ринку.
Іншими словами, долар залишатиметься в межах звичного вже діапазону 41-42 грн/дол. з незначними відхиленнями, а динаміка євро відображатиме глобальні валютні настрої та його курс може рухатись у межах 46,5–48,5 грн/євро.
"Враховуючи заплановане на 9 липня можливе введення додаткових мит на європейські товари з боку США (до 50%), євро може коливатися в широкому діапазоні 1,12–1,15 дол. Крім того, напружена ситуація на Близькому Сході додатково впливає на вартість енергоносіїв. Це, у свою чергу, стимулює інфляційні очікування та певною мірою зачіпає позиції основних резервних валют", – коментує Тарас Лєсовий.
На додаток до цього на український ринок впливають внутрішні чинники, такі як:
- сплата податків бізнесом;
- погіршення умов для експортерів, орієнтованих на ринок Євросоюзу (повернення мит і квот);
- збільшення попиту на імпортне паливо внаслідок атак на об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури України;
- анонсований депутатами перегляд держбюджету на 2025 рік та збільшення його видаткової частини на 400 млрд грн.
Втім, серйозних загроз для курсу в липні все одно немає, оскільки будь-який тиск на гривню, як і раніше, перебуває під контролем Нацбанку. До того ж, резервів НБУ – їхній обсяг у червні перевищував 44 млрд дол. – достатньо для того, щоб гасити коливання.