Долар дешевшає, а євро знову йде на рекорд. Що буде з валютним ринком у липні?

У липні американська валюта залишиться в межах 41-42 грн/дол., а динаміка євро відображатиме глобальні валютні настрої.

Долар не зміг закріпитися вище 42 гривень і наприкінці червня курс повернувся до коридору 41-42 грн/дол. Європейська валюта при цьому продовжує дорожчати та протестувала новий рівень – 49 грн/євро.

За оцінками експертів, на початку липня гривня до долара коливатиметься в межах 41,4–41,9 грн/дол., тоді як ситуація з євро менш передбачувана через події на світовому ринку.

Відсутність значних зовнішніх та внутрішніх шоків дозволяє прогнозувати відносну курсову стабільність, навіть за збереження високої загальної чутливості фінансової системи до геополітичних та економічних чинників. Тарас Лєсовий директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку

Попит поступово відновлюється

Червень загалом пройшов без особливих потрясінь на валютному ринку . Помірно слабкий попит на валюту (порівняно з першими місяцями 2025 року) сприяв балансу між продавцями та покупцями, завдяки чому пара гривня/долар демонструвала переважно бічний рух.

Євро навпаки не змінює своєї тенденції і півтора місяці постійно зростає у ціні. Із середини травня до кінця червня гривня до європейської валюти девальвувала на 8,2%. Це пов'язано не лише зі зміцненням євро до долара, а й із поступовою переорієнтацією НБУ на євро як на основну резервну валюту.

У другій половині червня намітилося зростання попиту на валюту – на 5% на готівковому ринку та більш ніж на 10% на міжбанківському ринку, що призвело до короткочасного курсового сплеску до 42 грн/дол.

Нацбанк відреагував на це збільшенням інтервенцій. Якщо у період з 2 по 13 червня НБУ продав на міжбанку 1,23 млрд дол., то в період з 16 по 27 червня обсяг інтервенцій зріс до 1,6 млрд дол.

Валютні інтервенції на міжбанку у червні 2025 року

Період Продаж валюти, млн дол. 02.06-06.06.25 638,8 09.06-13.06.25 585,8 16.06-20.06.25 724,0 16.06-20.06.25 724,0

Дані НБУ

Але в цілому НБУ вважає за краще сильно не втручатися у ринок. "Нацбанк фактично дозволив гривні ослабнути протягом даного періоду (20-ті числа червня – ред.), враховуючи достатність резервів для підтримки курсової стабільності", – коментує Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook.

Попередньо можна зробити висновок, що сукупний обсяг інтервенцій у червні однозначно буде на 2-3% менше, ніж у травні.

Що стосується готівкового ринку, незважаючи на збільшення попиту, чиста купівля готівкової валюти населенням, за оцінками Ukraine Economic Outlook, у червні складе 300-330 млн дол. Це на 20-25% більше, ніж у травні, але, для порівняння, у 3 рази менше, ніж у січні, який став рекордним місяцем за цим показником.

НБУ спостерігає та контролює

Тарас Лєсовий очікує, що липень, ймовірно, не принесе відчутних змін у балансі валютного ринку.

Іншими словами, долар залишатиметься в межах звичного вже діапазону 41-42 грн/дол. з незначними відхиленнями, а динаміка євро відображатиме глобальні валютні настрої та його курс може рухатись у межах 46,5–48,5 грн/євро.

"Враховуючи заплановане на 9 липня можливе введення додаткових мит на європейські товари з боку США (до 50%), євро може коливатися в широкому діапазоні 1,12–1,15 дол. Крім того, напружена ситуація на Близькому Сході додатково впливає на вартість енергоносіїв. Це, у свою чергу, стимулює інфляційні очікування та певною мірою зачіпає позиції основних резервних валют", – коментує Тарас Лєсовий.

На додаток до цього на український ринок впливають внутрішні чинники, такі як:

сплата податків бізнесом; погіршення умов для експортерів, орієнтованих на ринок Євросоюзу (повернення мит і квот); збільшення попиту на імпортне паливо внаслідок атак на об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури України; анонсований депутатами перегляд держбюджету на 2025 рік та збільшення його видаткової частини на 400 млрд грн.

Втім, серйозних загроз для курсу в липні все одно немає, оскільки будь-який тиск на гривню, як і раніше, перебуває під контролем Нацбанку. До того ж, резервів НБУ – їхній обсяг у червні перевищував 44 млрд дол. – достатньо для того, щоб гасити коливання.