І знову курс вищий за 42 грн/дол. Якою буде ситуація на валютному ринку в останні дні червня

Протягом місяця курс може закріпитись у межах 42-42,5 грн/дол. та 48,5-49 грн/євро.

Валютний ринок на тижні 16-20 червня вперше за два місяці продемонстрував ознаки послаблення. Готівковий курс досяг 42 грн/дол. та 48,6 грн/євро, офіційний – 41,8 грн/дол. та 48,2 грн/євро.

Така поведінка курсу пов'язана насамперед із відновленням попиту на валюту за незмінності пропозиції. Експерти вважають: якщо Національний банк не збільшить обсяги інтервенцій для вирівнювання ситуації на ринку, девальваційний рух продовжиться.

Слабкий долар, валютна лібералізація та фіскальні ризики

"Перша половина червня 2025 року показала збереження відносної стабільності на валютному ринку України за відсутності різких шоків, значних змін або несподіваних курсових стрибків. При цьому ринок перебуває в режимі настороженого очікування", – зазначають експерти компанії "КИТ Group" у своєму курсовому огляді за червень.

Одним з основних сигналів для ринку стало зниження процентної ставки Європейським центробанком 5 червня на 25 в. п. У той же час, Федеральна резервна система США зберігає ставку без змін. Така ситуація призвела до посилення євро щодо долара на глобальній арені – курс зберігається вище за 1,15 EUR/USD.

Зміна курсу євро до долара

Дані Investing

У той же час Нацбанк продовжує поетапну валютну лібералізацію. У червні НБУ розширив список дозволених операцій для банків і бізнесу, що є непрямим свідченням збалансованості внутрішнього валютного ринку.

Крім того, в Україні поступово покращуються інфляційні очікування. За прогнозом НБУ, влітку інфляція має повернутися до зниження і до кінця 2025 року піти нижче за позначку 10%. Це, у свою чергу, стане фактором, який підтримає курсову стабільність.

Ключовим аспектом невизначеності залишається структура та обсяги міжнародного фінансування на 2026 рік. За оцінками МВФ, Україна може розраховувати на отримання 11 млрд дол. від іноземних партнерів у 2026 році, що покриває лише близько 50% планового бюджетного дефіциту.

Таким чином, формування фіскальних ризиків негативно впливатиме як на економіку в цілому, так і на курс зокрема.

"Це може знайти своє відображення не лише у валютних прогнозах, а й у розрахунку цін імпортерів та виробників з урахуванням подальшої девальвації гривні та в прагненні населення і бізнесу до накопичення валюти", – вважають аналітики "КИТ Group".

Час переглядати курсові очікування

До кінця червня на валютному ринку може відбутися зміна настроїв, що вже помітно по прискоренню девальваційного тренду.

Тільки протягом 16-18 червня попит на міжбанківському ринку зріс на 20%, тоді як обсяг пропозиції залишився незмінним. У результаті дефіцит безготівкового долара підскочив майже на 40%. Активність (попит) з боку населення збільшилася поки що лише на 10%.

Причини того, що відбувається, полягає в тому, що аграрії продають все менше валюти через обмеження на постачання в ЄС і на тлі вичерпання запасів минулого врожаю. У той же час, майбутні закупівлі газу для поповнення сховищ та постачання оборонної продукції створюють тиск на ринок.

"А оскільки дорожчає долар і євро, це вказує на однозначну девальваційну тенденцію, а не на перерахунки через глобальні коливання EUR/USD", – пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Підготовка бізнесу до чергового податкового періоду дозволить стримати ослаблення гривні. Але якщо НБУ не нарощуватиме інтервенції, курсова ситуація може погіршитися. До речі, на тижні 16-20 червня Нацбанк продав на міжбанку 724 млн дол., що на 24% більше, ніж тижнем раніше.

За оцінками аналітиків "КИТ Group", у середньостроковій перспективі курс цілком може закріпитися у діапазоні 42-42,5 грн/дол і 48,5-49 грн/євро.

"В цілому, НБУ має достатньо ресурсів, щоб збити всі спекулятивні настрої (якщо звичайно буде таке рішення). Але протягом кількох тижнів курс може запросто дійти до 42,75 грн/дол. з подальшою консолідацією", – прогнозує Андрій Шевчишин.