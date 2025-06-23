И снова курс выше 42 грн/долл. Какой будет ситуация на валютном рынке в последние дни июня

В течение месяца курс может закрепиться в пределах 42-42,5 грн/долл. и 48,5-49 грн/евро.

Валютный рынок на неделе 16-20 июня впервые за два месяца показал признаки ослабления. Наличный курс достиг 42 грн/долл. и 48,6 грн/евро, официальный – 41,8 грн/долл. и 48,2 грн/евро.

Такое поведение курса связано прежде всего с возобновлением спроса на валюту при неизменности предложения. Эксперты считают: если Национальный банк не увеличит объемы интервенций для выравнивания ситуации на рынке, девальвационное движение продолжится.

Слабый доллар, валютная либерализация и фискальные риски

"Первая половина июня 2025 года показала сохранение относительной стабильности на валютном рынке Украины при отсутствии резких шоков, значимых изменений или неожиданных курсовых скачков. При этом рынок находится в режиме настороженного ожидания", – указывают эксперты компании «КИТ Group» в своем курсовом обзоре за июнь.

Одним из главных сигналов для рынка стало понижение процентной ставки Европейским центробанком 5 июня на 25 п. п. В то же время, Федеральная резервная система США сохраняет ставку неизменной. Такая ситуация привела к усилению евро по отношению к доллару на глобальной арене – курс сохраняется выше 1,15 EUR/USD.

Изменение курса евро к доллару

Данные Investing

В то же время, Нацбанк продолжает поэтапную валютную либерализацию. В июне НБУ расширил список разрешенных операций для банков и бизнеса, что является косвенным свидетельством сбалансированности внутреннего валютного рынка.

Кроме того, в Украине постепенно улучшаются инфляционные ожидания. По прогнозу НБУ, летом инфляция должна вернуться к снижению и к концу 2025 года уйти ниже отметки 10%. Это, в свою очередь, станет фактором, который поддерживает курсовую стабильность.

Ключевым аспектом неопределенности остается структура и объемы международного финансирования на 2026 год. По оценкам МВФ, Украина может рассчитывать на получение 11 млрд долл. от иностранных партнеров в 2026 году, что покрывает лишь около 50% планового бюджетного дефицита.

Таким образом, формирование фискальных рисков будет отрицательно влиять как на экономику в целом, так и на курс в частности.

"Это может найти свое отражение не только в валютных прогнозах, но и в расчете цен импортеров и производителей с учетом дальнейшей девальвации гривни и стремлении населения и бизнеса к накоплению валюты", – считают аналитики «КИТ Group».

Время пересматривать курсовые ожидания

До конца июня на валютном рынке может произойти смена настроений, что уже заметно по ускорению девальвационного тренда.

Только в течение 16-18 июня спрос на межбанковском рынке вырос на 20%, в то время как объем предложения остался прежним. В итоге дефицит безналичного доллара подскочил почти на 40%. Активность (спрос) со стороны населения увеличилась пока что лишь на 10%.

Причины происходящего кроются в том, что аграрии продают все меньше валюты из-за ограничений на поставки в ЕС и на фоне исчерпания запасов прошлого урожая. В то же время, предстоящие закупки газа для закачки в хранилища и поставки оборонной продукции создают давление на рынок.

"А поскольку дорожает и доллар, и евро, это указывает на однозначную девальвационную тенденцию, а не на перерасчеты из-за глобальных колебаний EUR/USD", – объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Подготовка бизнеса к очередному налоговому периоду позволит сдержать ослабление гривны. Но если НБУ не будет наращивать интервенции, курсовая ситуация может ухудшиться. К слову, на неделе 16-20 июня Нацбанк продал на межбанке 724 млн долл., что на 24% больше, чем неделей ранее.

По оценкам аналитиков "КИТ Group", в среднесрочной перспективе курс вполне может закрепиться в диапазоне 42-42,5 грн/долл. и 48,5-49 грн/евро.

"В целом, у НБУ есть достаточно ресурсов, чтобы сбить все спекулятивные настроения (если конечно будет такое решение). Но в течение нескольких недель курс может запросто дойти до 42,75 грн/долл. с последующей консолидацией", – прогнозирует Андрей Шевчишин.