Банки Украины активно кредитуют бизнес и население: отчет НБУ

Согласно отчету о финансовой стабильности НБУ, банки активно наращивают кредитование бизнеса и населения. Это свидетельствует об укреплении финансовой системы страны и ее готовности поддерживать экономический рост даже в условиях войны. В апреле прирост гривневых кредитов домохозяйствам и бизнесу достигли 34% и 29% соответственно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Национального банка Украины.

Почему это происходит?

По данным НБУ, банки демонстрируют высокие показатели устойчивости: достаточный капитал, высокая ликвидность, прибыльность и хорошее качество кредитов. Они активно конкурируют за качественных заемщиков, предлагая все более лучшие условия кредитования.

Экономика растет, невзирая на вызовы. Хотя война ограничивает производственные мощности и создает дефицит рабочей силы, экономический рост продолжается благодаря устойчивому потребительскому спросу. Инвестиции направлены на усиление обороноспособности и энергоэффективности страны. Финансовая поддержка международных партнеров остается ключевым фактором стабильности.

Кредитование бизнеса и населения растет быстрее. Предприятия сохраняют отличные финансовые показатели, что делает их привлекательными для банков. В апреле годовые темпы прироста гривневых кредитов домохозяйствам и бизнесу достигли 34% и 29% соответственно. Это означает рост проникновения кредитов по отношению к ВВП. Все группы банков активно наращивают свои портфели, предлагая высокое качество сервисов и умеренные ставки. Важно, что стандарты кредитования остаются взвешенными, обеспечивая высокое качество новых кредитов.

Государственная поддержка кредитования становится более эффективной. Хотя доля субсидированных кредитов для бизнеса снизилась, в ипотечном сегменте государственная поддержка превышает 95%. Для дальнейшего масштабирования ипотечных программ требуются инфраструктурные изменения и использование существующей ликвидности банков.

Что с процентными ставками? Рыночные ставки по средствам бизнеса и населения выросли, что является ответом на повышение учетной ставки НБУ в конце прошлого года. Однако ожидается, что с понижением инфляционного давления ставки пойдут вниз, что может усилить давление на маржу банков. Поэтому банкам важно активно развивать кредитование.

Безопасность и гармонизация с ЕС. Уровень потерь банков от операционного риска снижается по сравнению с первыми годами полномасштабного вторжения. НБУ рассматривает возможность корректировки расчета потребности в капитале, что высвободит часть капитала банков и будет способствовать увеличению кредитования. Идет ежегодная оценка устойчивости банков и их гармонизация с нормами ЕС, что должно способствовать более активному кредитованию со стороны дочерних европейских банков.

В целом отчет НБУ подтверждает: украинская банковская система демонстрирует высокую устойчивость и готовность поддерживать восстановление и развитие экономики страны.

Напомним, 16 июня члены Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка единогласно поддержали сохранение ставки на уровне 15,5% в июне. Это решение обеспечивает надлежащие монетарные условия для разворота инфляционного тренда и взвешено при текущем балансе рисков.