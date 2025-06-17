Банки України активно кредитують бізнес та населення: звіт НБУ

Згідно зі звітом про фінансову стабільність НБУ, банки активно нарощують кредитування бізнесу та населення. Це свідчить про зміцнення фінансової системи країни та її готовність підтримувати економічне зростання навіть в умовах війни. У квітні приріст гривневих кредитів домогосподарствам та бізнесу сягнули 34% та 29% відповідно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Чому це відбувається?

За даними НБУ, банки демонструють високі показники стійкості: достатній капітал, висока ліквідність, прибутковість та відмінна якість кредитів. Вони активно конкурують за якісних позичальників, пропонуючи дедалі кращі умови кредитування.

Економіка зростає, незважаючи на виклики. Хоча війна обмежує виробничі потужності та створює дефіцит робочої сили, економічне зростання продовжується завдяки стійкому споживчому попиту. Інвестиції спрямовані на посилення обороноздатності та енергоефективності країни. Фінансова підтримка міжнародних партнерів залишається ключовим фактором стабільності.

Кредитування бізнесу та населення зростає швидше. Підприємства зберігають відмінні фінансові показники, що робить їх привабливими клієнтами для банків. У квітні річні темпи приросту гривневих кредитів домогосподарствам та бізнесу сягнули 34% та 29% відповідно. Це означає зростання проникнення кредитів відносно ВВП. Усі групи банків активно нарощують свої портфелі, пропонуючи високу якість сервісів та помірні ставки. Важливо, що стандарти кредитування залишаються виваженими, забезпечуючи високу якість нових кредитів.

Державна підтримка кредитування стає ефективнішою. Хоча частка субсидійованих кредитів для бізнесу зменшилася, в іпотечному сегменті державна підтримка перевищує 95%. Для подальшого масштабування іпотечних програм потрібні інфраструктурні зміни та використання наявної ліквідності банків.

Що з відсотковими ставками? Ринкові ставки за коштами бізнесу та населення зросли, що є відповіддю на підвищення облікової ставки НБУ наприкінці минулого року. Проте очікується, що зі зниженням інфляційного тиску ставки підуть вниз, що може посилити тиск на маржу банків. Тому банкам важливо активно розвивати кредитування.

Безпека та гармонізація з ЄС. Рівень втрат банків від операційного ризику знижується порівняно з першими роками повномасштабного вторгнення. НБУ розглядає можливість коригування розрахунку потреби в капіталі, що вивільнить частину капіталу банків та сприятиме збільшенню кредитування. Триває щорічна оцінка стійкості банків та їх гармонізація з нормами ЄС, що має сприяти активнішому кредитуванню з боку дочірніх європейських банків.

Загалом, звіт НБУ підтверджує: українська банківська система демонструє високу стійкість та готовність підтримувати відновлення та розвиток економіки країни.

Нагадаємо, 16 червня члени Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку одностайно підтримали збереження ставки на рівні 15,5% у червні.Це рішення забезпечує належні монетарні умови для розвороту інфляційного тренду та є зваженим за поточного балансу ризиків.