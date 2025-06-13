Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС за счет российских активов

Украина получила пятый транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) в размере 1 млрд евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам главы правительства, привлеченные средства будут направлены на покрытие ключевых расходов государственного бюджета.

Всего с начала действия инициативы ERA, ЕС уже предоставил Украине 7 млрд евро. Финансирование производится за счет доходов от использования замороженных российских активов.

"Благодарим наших партнеров за последовательную и надежную поддержку. Вместе заставим агрессора заплатить за все нанесенные Украине убытки", — подчеркнул Шмыгаль.

Министр финансов Украины Сергей Марченко добавил, что в 2025 году Европейский Союз предоставил Украине 10,5 млрд евро прямой бюджетной поддержки. Это самый большой вклад среди всех международных партнеров.

По его словам, финансирование поступило в рамках инструментов ERA и Ukraine Facility.

Напомним, предварительный транш финансовой помощи от Европейского Союза в объеме 1 млрд евро в рамках инициативы ERA Украина получила в начале мая.

Финансирование в рамках инициативы ERA предполагает привлечение 50 млрд долларов США от стран G7 Кредит предоставляется на 30 лет и будет обслуживаться за счет доходов от замороженных русских суверенных активов.