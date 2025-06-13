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Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС за счет российских активов
Украина получила пятый транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) в размере 1 млрд евро.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По словам главы правительства, привлеченные средства будут направлены на покрытие ключевых расходов государственного бюджета.
Всего с начала действия инициативы ERA, ЕС уже предоставил Украине 7 млрд евро. Финансирование производится за счет доходов от использования замороженных российских активов.
"Благодарим наших партнеров за последовательную и надежную поддержку. Вместе заставим агрессора заплатить за все нанесенные Украине убытки", — подчеркнул Шмыгаль.
Министр финансов Украины Сергей Марченко добавил, что в 2025 году Европейский Союз предоставил Украине 10,5 млрд евро прямой бюджетной поддержки. Это самый большой вклад среди всех международных партнеров.
По его словам, финансирование поступило в рамках инструментов ERA и Ukraine Facility.
Напомним, предварительный транш финансовой помощи от Европейского Союза в объеме 1 млрд евро в рамках инициативы ERA Украина получила в начале мая.
Финансирование в рамках инициативы ERA предполагает привлечение 50 млрд долларов США от стран G7 Кредит предоставляется на 30 лет и будет обслуживаться за счет доходов от замороженных русских суверенных активов.