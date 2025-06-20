Сможет ли евро стать главной резервной валютой вместо доллара: Лагард назвала условия

Евро после доллара остается второй по величине резервной валютой в мире, занимая около 20% рынка. Однако для дальнейшего усиления его роли необходимо выполнение трех ключевых предпосылок: геополитических, экономических и правовых.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, сообщает "Укринформ".

Она отметила, что евро является второй крупнейшей резервной валютой в мире, если не считать существенно дорожающего золота, учитывая нынешнюю неопределенность.

"Основной резервной валютой является доллар. И его роль со временем немного уменьшается. Уже не 58% банковских резервов будущее покажет, но я не думаю, что эта ситуация изменится очень быстро", — прогнозирует Лагард.

Сможет ли евро сдвинуть доллар с первого места

Президент ЕЦБ назвала три предпосылки для любой валюты, чтобы претендовать на статус международной резервной валюты:

геополитическая,

экономическая,

правовая.

Лагард отметила, что на геополитическом фронте претендующая на такую роль страна должна продемонстрировать, что она является надежным торговым партнером. В настоящее время Европе есть 72 договора с партнерами, это 40% международной торговли.

"Также необходима способность себя защищать – на этом фронте сейчас работают некоторые страны, в частности Германия", – пояснила президент ЕЦБ.

Она добавила, что также необходима надежная фискальная политика и способность привлекать капитал.

Кроме того, важной составляющей является доверие – уверенность экономических агентов в валюте и готовность выполнять правила международного валютного порядка.

"Если мы подписываем контракт, этот контракт должен выполняться и поддерживаться нашими судами. Это три столба, которые необходимы для любой валюты, чтобы претендовать на статус резервной валюты", — подытожила Лагард.

Украина планирует перейти с доллара на евро как основную валюту

Хотя доллар до сих пор доминирует в международной торговле и составляет большинство мировых валютных резервов, во время президентства Дональда Трампа США развернули торговую войну, введя рекордно высокие тарифы, что побудило некоторых аналитиков сомневаться в будущей роли доллара как глобальной резервной валюты.

С тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, индекс доллара упал более чем на 9% по отношению к корзине основных валют, так как инвесторы сворачивают владение американскими активами.

Украина рассматривает возможность отказа в долларе США. Киев хочет более тесно привязать свою валюту к евро на фоне раскола мировой торговли и будущего вступления в Европейский Союз.

Но в Нацбанке признают, что это непростой процесс, и он нуждается в серьезной подготовке. Пока доля евро значительно растет в валютных операциях в Украине, хотя доминирует пока доллар.

Отметим, что Национальный банк с 31 марта отказался от расчета. официального курса гривны к российскому рублю, а также некоторые другие валюты: белорусский рубль, иранский риал и т.д.

Также регулятор планирует ввести новый бенчмарк валютного рынка – справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00. Его актуальность обусловлена растущим весом операций в евро на валютном рынке Украины.