Болгария перейдет на евро с 2026 года: решение ЕС

Болгария получила официальное разрешение Европейской комиссии и Европейского центрального банка на переход на евро с начала 2026 года. Еврокомиссия подтвердила, что болгарская экономика отвечает необходимым критериям для введения общей валюты.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Болгария переходит на евро

Европейская комиссия и Европейский центральный банк подтвердили готовность Болгарии к переходу на евро с 1 января 2026 года. В случае завершения всех подготовительных этапов Болгария станет 21 страной, которая присоединится к еврозоне.

В отчете говорится, что Болгария выполняет формальные экономические критерии для перехода на общую европейскую валюту, которой сегодня пользуются 347 миллионов граждан в 20 странах. Еврокомиссия также оценила интегрированность болгарской экономики с рынками ЕС и динамику платежного баланса.

Европейский центральный банк в своем отдельном отчете также поддержал переход. Член Исполнительного совета ЕЦБ Филипп Лейн отметил значительную приверженность Болгарии в проведении необходимых реформ.

Стремление Болгарии перейти на евро продолжается с момента ее вступления в ЕС в 2007 году. В то же время отношение к этому вопросу среди граждан стало менее однозначным — согласно последнему опросу Eurobarometer, около 50% населения настроены скептически, в частности из-за опасений возможного роста цен.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил важность прозрачности в формировании цен и предупреждении злоупотреблений во время перехода. В то же время, он отметил, что опыт других стран показывает незначительное влияние на инфляцию.

Окончательное решение о переходе будет принято лидерами ЕС в июне, после чего министры финансов утвердят официальный обменный курс льва по евро в июле. Остальные годы будут посвящены технической подготовке к изменению валюты.

Соответствие критериям

Для получения одобрения на переход в еврозону Болгария должна отвечать ряду макроэкономических требований, определенных ЕС. В частности, страна продемонстрировала приемлемый уровень инфляции — в апреле 2024 года она составляла 2,8%, что вкладывалось в разрешенный порог, основанный на показателях трех стран ЕС с самой низкой инфляцией.

Также Болгария придерживалась бюджетной дисциплины. Ее дефицит не превышал лимита в 3% ВВП: в 2024 году он составлял 3,0%, а в 2025 году прогнозируется на уровне 2,8%. Государственный долг страны остается на значительно более низком уровне, чем установленный порог в 60% ВВП — всего 24,1% в 2024 году и ожидаемые 25,1% в 2025 году.

Кроме того, страна обеспечила стабильность валютного курса в рамках механизма ERM II, что было облегчено действием валютного совета, фиксирующего курс льва к евро на уровне 1,95583 с 1999 года. Соответствие критериям подтверждается также стабильными долгосрочными процентными ставками по облигациям.

Ожидается, что Болгария присоединится к еврозоне 1 января 2026 года. Это будет первое расширение валютного союза с 2023 года, когда к нему присоединилась Хорватия. После этого только шесть стран ЕС будут оставаться вне еврозоны: Швеция, Польша, Чехия, Венгрия, Румыния и Дания. Ни одна из них пока не имеет конкретных планов на внедрение евро — преимущественно по политическим или экономическим причинам.