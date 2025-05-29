В будущем Украина может изменить курсообразующую валюту с доллара на евро – НБУ

В определенный момент после обретения Украиной членства в Европейском Союзе Национальный банк Украины должен будет изменить курсообразующую валюту – с доллара на евро.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью заместителя председателя правления НБУ Сергея Николайчука для издания Forbes.ua.

Откажется ли Украина от доллара в пользу евро

По словам заместителя председателя правления НБУ, сейчас доллар США является курсообразующей валютой для центробанка. Большинство показателей, которыми оперирует НБУ, исчисляются в долларах.

"Но наше будущее – членство в Евросоюзе. Обретая его мы обязуемся в еще более далеком будущем перейти на евро. Когда мы будем в ЕС, конечно, основные наши показатели внешнего сектора будут исчисляться в евро" , – уверяет Николайчук.

В определенный момент времени после обретения членства в Евросоюзе Украина должна будет изменить курсообразующую валюту – с доллара на евро. Сейчас специалисты НБУ изучают этот вопрос, анализируя потенциальные " плюсы и минусы" подобного решения .

"Но в краткосрочной перспективе такой вопрос не стоит" , – говорит заместитель председателя правления НБУ.

Откажется ли Украина от гривни в пользу евро

По словам Сергея Николайчука, при вступлении в Евросоюз страны берут на себя обязательство перейти на евро в определенной временной перспективе. Но многие страны ЕС до сих пор считают целесообразным иметь собственные валюты и достаточно категоричны в этом.

"Это будет очень далекий путь. За 10-15 лет мы будем только оценивать, насколько готовы и насколько нам это нужно" , — говорит заместитель председателя правления НБУ.

Напомним, ранее Delo.ua писало о том, что на фоне глобального ослабления курса доллара США по отношению к основным мировым валютам – украинцы не спешат выходить из долларовых сбережений в пользу евро или гривны.

Также издание писало о том, что Национальный банк Украины рассматривает возможность постепенного перехода на евро в валютных интервенциях. Основной валютой для таких операций остается доллар США, а потенциальные изменения рассматриваются в долгосрочной перспективе.