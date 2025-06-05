Болгарія перейде на євро з 2026 року: рішення ЄС

Болгарія отримала офіційний дозвіл від Європейської комісії та Європейського центрального банку на перехід на євро з початку 2026 року. Єврокомісія підтвердила, що болгарська економіка відповідає необхідним критеріям для запровадження спільної валюти.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Болгарія переходить на євро

Європейська комісія та Європейський центральний банк підтвердили готовність Болгарії до переходу на євро з 1 січня 2026 року. У разі завершення всіх підготовчих етапів Болгарія стане 21-ю країною, що приєднається до єврозони.

У звіті зазначено, що Болгарія виконує формальні економічні критерії для переходу на спільну європейську валюту, якою сьогодні користуються 347 мільйонів громадян у 20 країнах. Єврокомісія також оцінила інтегрованість болгарської економіки з ринками ЄС і динаміку платіжного балансу.

Європейський центральний банк у своєму окремому звіті також підтримав перехід. Член Виконавчої ради ЄЦБ Філіп Лейн відзначив значну відданість Болгарії у проведенні необхідних реформ.

Прагнення Болгарії перейти на євро триває ще з моменту її вступу до ЄС у 2007 році. Водночас ставлення до цього питання серед громадян стало менш однозначним — згідно з останнім опитуванням Eurobarometer, близько 50% населення налаштовані скептично, зокрема через побоювання щодо можливого зростання цін.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс наголосив на важливості прозорості у формуванні цін і попередженні зловживань під час переходу. Водночас він зазначив, що досвід інших країн показує незначний вплив на інфляцію.

Остаточне рішення про перехід буде ухвалене лідерами ЄС у червні, після чого міністри фінансів затвердять офіційний обмінний курс лева до євро в липні. Решта року буде присвячена технічній підготовці до зміни валюти.

Відповідність критеріям

Для отримання схвалення на перехід до єврозони Болгарія мала відповідати низці макроекономічних вимог, визначених ЄС. Зокрема, країна продемонструвала прийнятний рівень інфляції — у квітні 2024 року вона становила 2,8%, що вкладалося в дозволений поріг, який базується на показниках трьох країн ЄС із найнижчою інфляцією.

Також Болгарія дотрималася бюджетної дисципліни. Її дефіцит не перевищував ліміту в 3% ВВП: у 2024 році він становив 3,0%, а в 2025 році прогнозується на рівні 2,8%. Державний борг країни залишається на значно нижчому рівні, ніж встановлений поріг у 60% ВВП — лише 24,1% у 2024 році та очікувані 25,1% у 2025 році.

Крім того, країна забезпечила стабільність валютного курсу в рамках механізму ERM II, що було полегшено дією валютної ради, яка фіксує курс лева до євро на рівні 1,95583 з 1999 року. Відповідність критеріям підтверджується також стабільними довгостроковими відсотковими ставками за облігаціями.

Очікується, що Болгарія приєднається до єврозони 1 січня 2026 року. Це буде перше розширення валютного союзу з 2023 року, коли до нього приєдналася Хорватія. Після цього лише шість країн ЄС залишатимуться поза єврозоною: Швеція, Польща, Чехія, Угорщина, Румунія та Данія. Жодна з них поки не має конкретних планів на впровадження євро — переважно через політичні чи економічні причини.