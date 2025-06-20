Чи зможе євро стати головною резервною валютою замість долара: Лагард назвала умови

Євро після долара залишається другою за величиною резервною валютою у світі, займаючи близько 20% ринку. Проте, для подальшого посилення його ролі необхідне виконання трьох ключових передумов: геополітичних, економічних та правових.

Як пише Delo.ua, про це заявила президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, повідомляє "Укрінформ".

Вона зауважила, що євро є другою найбільшою резервною валютою у світі, якщо не брати до уваги золото, яке суттєво дорожчає, враховуючи нинішню невизначеність.

"Основною резервною валютою є долар. І його роль з часом трохи зменшується. Вже не 58% банківських резервів, майбутнє покаже, але я не думаю, що ця ситуація зміниться дуже швидко", - прогнозує Лагард.

Чи зможе євро посунути долар з першого місця

Президентка ЄЦБ назвала три передумови для будь-якої валюти, щоб претендувати на статус міжнародної резервної валюти:

геополітична,

економічна,

правова.

Лагард наголосила, що на геополітичному фронті країна, яка претендує на таку роль, повинна продемонструвати, що вона є надійним торговим партнером. Наразі Європі є 72 договори з партнерами, це 40% міжнародної торгівлі.

"Також необхідна здатність себе захищати - на цьому фронті зараз працюють деякі країни, зокрема Німеччина", - пояснила президентка ЄЦБ.

Вона додала, що також необхідна надійна фіскальна політика та спроможність залучати капітал.

Крім того, важливою складовою є довіра - впевненість економічних агентів у валюті та готовність виконувати правила міжнародного валютного порядку.

"Якщо ми підписуємо контракт, цей контракт повинен виконуватися і підтримуватися нашими судами. Це три стовпи, які необхідні для будь-якої валюти, щоб претендувати на статус резервної валюти", - підсумувала Лагард.

Україна планує перейти з долара на євро як основну валюту

Хоча долар і досі домінує в міжнародній торгівлі й становить більшість світових валютних резервів, під час президентства Дональда Трампа США розгорнули торговельну війну, запровадивши рекордно високі тарифи, що спонукало деяких аналітиків сумніватися у майбутній ролі долара як глобальної резервної валюти.

Відтоді, як Трамп повернувся до Білого дому, індекс долара упав більш ніж на 9 % щодо кошика основних валют, бо інвестори згортають володіння американськими активами.

Україна розглядає можливість відмови від долара США. Київ хоче тісніше прив'язати свою валюту до євро на тлі розколу світової торгівлі та майбутнього вступу до Європейського Союзу.

Але в Нацбанку визнають, що це непростий процес, і він потребує серйозної підготовки. Наразі частка євро значно зростає в валютних операціях в Україні, хоча домінує поки що долар.

Зауважимо, Національний банк з 31 березня відмовився від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також деяких інших валют: білоруського рубля, іранського ріала тощо.

Також регулятор планує запровадити новий бенчмарк валютного ринку – довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00. Його актуальність зумовлена дедалі зростаючою вагою операцій в євро на валютному ринку України. Новий бенчмарк був розроблений на прохання учасників ринку у співпраці з експертом міжнародної технічної допомоги.