Инфляция, учетная ставка и платежный баланс: чего ждать до конца 2025 года – прогноз Dragon Сapital

Инфляция в Украине начала замедляться в середине 2025 года после длительного роста, что позволило Национальному банку снизить учетную ставку. В то же время, на фоне увеличения импорта и сокращения экспорта ожидается рекордный дефицит торгового баланса, однако стабильные международные резервы и уменьшение оттока капитала обеспечивают поддержку макрофинансовой стабильности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на макроэкономический прогноз на 2026 год от Dragon Capital.

Инфляция и учетная ставка

В июне 2025 года годовая инфляция в Украине замедлилась до 14,3% по сравнению с 15,9% в мае. Это первое понижение после полутора лет роста. Основными факторами стали уменьшение базового инфляционного давления, стабильная ситуация на энергетическом и валютном рынках, а также более жесткая политика Нацбанка. Среди факторов, оказавших влияние на динамику, аналитики называют и снижение влияния предварительного повышения тарифов на электроэнергию.

Ожидается, что инфляция продолжит снижаться, достигнув 9,3% к концу 2025 года.

Аналитики отмечают, что на этом фоне ожидается постепенное смягчение монетарной политики. В частности, НБУ может снизить учетную ставку на 1 п.п. — до 14,5% до конца года.

Платежный баланс и обменный курс

В 2025 году прогнозируется рост дефицита торгового баланса до рекордных 44 млрд. долларов, что связано с уменьшением экспорта зерновых, увеличением импорта энергоресурсов, оборудования и товаров двойного использования, а также с новым учетом объемов международных посылок.

Согласно прогнозу, в 2026 году возможно частичное снижение дефицита до 36 млрд долларов в случае завершения войны, благодаря возобновлению экспорта и уменьшению импорта военных товаров. Если война будет продолжаться, дефицит останется на уровне 44 млрд долларов.

Также аналитики отмечают, что положительной неожиданностью стал резкий спад оттока частного капитала: с 5 млрд долларов в январе-мае 2024 года почти до нуля за аналогичный период 2025-го. Это может быть следствием лучшей репатриации экспортной выручки, новых кредитных программ и уменьшения теневого оттока средств.

В таких условиях золотовалютные резервы НБУ могут временно возрасти до 52 млрд долларов до конца 2025 года, а в 2026 году постепенно сократиться — до 42 млрд в случае продолжения войны или до 45 млрд в случае ее завершения. Это позволит сохранять контролируемый обменный курс.

Гривна останется относительно стабильной. Ожидается, что курс достигнет 43,5 грн/доллар США на конец 2025 года и 46,0 грн/доллар в 2026-м в условиях войны. При урегулировании курс, вероятно, будет оставаться на уровне 44 грн/доллар благодаря укреплению платежного баланса и умеренному инфляционному давлению.

Напомним, в конце июня американская валюта не смогла закрепиться выше 42 гривен, и курс вернулся в коридор 41-42 грн/долл. По оценкам экспертов, в начале июля гривна к доллару будет колебаться в пределах 41,4–41,9 грн/долл.