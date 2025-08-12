Запланована подія 2

Инфляция в Украине оказалась ниже прогноза НБУ — комментарий регулятора

Инфляция
Инфляция в Украине / Freepik

Фактическая инфляция в Украине оказалась ниже прогноза, опубликованного в июльском Инфляционном отчете НБУ, в основном из-за существенного снижения цен на овощи. Национальный банк прогнозирует дальнейшее замедление инфляции до конца года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Инфляция в Украине ниже июльского прогноза

Замедление базовой инфляции соответствовало прогнозу и объясняется замедлением роста цен на обработанные продукты, услуги и непродовольственные товары. Национальный банк Украины прогнозирует дальнейшее снижение инфляции до конца года и последующие периоды, поддержанное монетарной политикой, увеличением урожаев и умеренным внешним ценовым давлением.

  • Цены на продукты

Темпы роста цен на сырые продукты питания замедлились до 28%. Рост цен на овощи приостановился из-за нового урожая, а подорожание муки и круп происходит медленнее, чем ожидалось. Цены на все виды мяса быстро растут из-за подорожания производства и сокращения поголовья. Подорожали также фрукты из-за ограниченного предложения после заморозков, а яйца стали дороже.

  • Снижение базовой инфляции до 11,7%

Базовая инфляция замедлилась до 11,7%. Удорожание обработанных продуктов снизилось до 18%, в том числе замедлился рост цен на хлеб, растительное масло, безалкогольные напитки и молочные продукты. Инфляция услуг упала до 14% из-за меньшего давления на рынке труда, подешевели услуги здравоохранения, связи, отдыха и транспорта. Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 3,2%, в том числе подешевели одежда и обувь.

  • Что еще дорожало

Темпы роста административно регулируемых цен незначительно ускорились до 11%, что обусловлено удорожанием табачных изделий. Цены на топливо выросли на 6,7%, скорее прогноз из-за влияния ослабления гривны к евро.

Напомним, в июле 2025 года потребительские цены в Украине упали на 0,2% по сравнению с июнем и выросли на 14,1% – в годовом исчислении. Однако в прошлом месяце инфляция в годовом исчислении составляла 14,3%, то есть в целом она продолжила замедляться.

Автор:
Ольга Опенько