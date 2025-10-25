НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%: что об этом думают эксперты

23 октября 2025 года Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Регулятор объяснил, что, несмотря на заметное замедление инфляции в течение последних месяцев, проинфляционные риски усилились — прежде всего из-за энергетического дефицита и роста бюджетных потребностей. В НБУ подчеркнули, что в условиях войны монетарная политика остается относительно жесткой, чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, стабильность валютного рынка и обеспечить постепенное снижение инфляции до 5% в среднесрочной перспективе.

Редакция Delo.ua пообщалась с финансовыми аналитиками и банкирами, чтобы выяснить, как они оценивают решение НБУ и его последствия для экономики, депозитов и кредитования.

По данным регулятора, потребительская инфляция в сентябре замедлилась до 11,9% в годовом исчислении. В то же время фундаментальное ценовое давление остается устойчивым, а базовая инфляция снизилась лишь до 11% в сентябре. В НБУ отмечают, что уменьшение темпов роста потребительских цен произошло прежде всего благодаря хорошим урожаям этого года, однако стоимость услуг и обработанных продуктов питания продолжает расти.

Согласно прогнозу НБУ, инфляция снизится до 9,2% в 2025 году, до 6,6% в 2026 году и до целевых 5% в конце 2027 года.

О последствиях решения НБУ для экономики, депозитов и кредитования

Финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив отметил, что решение регулятора стало несколько неожиданным, ведь регулятор удерживает высокие ставки дольше, чем ожидалось.

"Решение НБУ оказалось несколько неожиданным. Регулятор удерживает высокие ставки дольше, чем ожидалось. В то же время высока вероятность, что инфляционные риски не реализуются, поэтому гривневые активы могут обеспечивать довольно привлекательную доходность в ближайший период", — подчеркнул Михаил Демкив.

В то же время Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка, считает решение НБУ сохранить учетную ставку на уровне 15,5% вполне закономерным. По его словам, инфляция постепенно восстанавливается, хотя и медленнее, чем в прошлом, поэтому регулятор проявил взвешенность, воздержавшись от смягчения монетарной политики.

"В сентябре индекс потребительских цен вырос на 0,3%, а в октябре ожидается увеличение цен в среднем на 0,5%. Скажу так: в сентябре было "окно возможностей", когда после трехмесячного снижения потребительских цен якобы возник фон для смягчения монетарной политики. Однако НБУ, как и положено регулятору, был достаточно взвешенным, оставив учетную ставку и другие монетарные инструменты без изменений", — пояснил Дмитрий Замотаев.

Эксперт добавляет, что ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, которая сейчас составляет 19%, также не изменилась, поэтому доходность депозитов останется на нынешнем уровне — от 13% до 14,5% годовых.

"Логично допустить, что доходность вкладов будет почти "незыблемой" и в зависимости от срока размещения средств составит от 13% до 14,5% годовых. Поэтому уже в течение последних 1,5–2 месяцев на рынке максимальные ставки достигают 17% годовых", — уточняет Дмитрий Замотаев.

Что касается кредитов, эксперт отмечает, что неизменную учетную ставку можно рассматривать как сигнал к устойчивости заявок по кредитам. В то же время, по его словам, более 50% кредитов для малого и среднего бизнеса сейчас выдается по так называемым "партнерским программам". Теперь ставки по таким программам в среднем на 2 п. п. ниже рыночных и составляют от 15% до 18%.

"Собственно учетная ставка — это стоимость денег. Если она снижается, то есть потенциальная возможность либерализации кредитных условий. И наоборот: если учетная ставка растет, то условия по кредитам становятся более жестокими. Поэтому "неизменную" учетную ставку можно рассматривать как сигнал к постоянным ставкам по кредитам", — подчеркивает банкир.

По мнению заместителя исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрия Глинского, сохранение ставки на текущем уровне отражает консервативный подход НБУ к монетарной политике, что оправдано в условиях повышенных рисков, в частности из-за обстрелов энергетической инфраструктуры.

"В условиях неопределенности на фоне возобновления атак на энергетическую инфраструктуру перед зимним сезоном риски для макрофинансовой стабильности усиливаются. В этих условиях лучше придерживаться более консервативной линии монетарной политики. Собственно, последнее решение НБУ о сохранении учетной ставки и отражает такой консервативный подход. Это решение поддерживает привлекательность гривневых активов, прежде всего депозитов в национальной валюте", — говорит эксперт.

Дмитрий Глинский добавил, что инфляция постепенно утихает, согласно последним показателям. В частности, рост цен в промышленности замедлился в сентябре до 1,3% в годовом исчислении, а потребительская инфляция снизилась до 11,9%.

"В определенной степени эти изменения обязаны взвешенной монетарной политике, которую проводит НБУ. Во время войны приоритетом монетарной политики является общая стабильность, а не стимулирование спроса", — отметил Дмитрий Глинский.

Он также подчеркнул, что банки продолжают наращивать кредитование экономики и стабильная процентная ставка только облегчает им кредитную экспансию.

"За последний год гривневые кредиты бизнеса увеличились на 20%, физическим лицам — на 21%. Это мощная динамика роста. Речь идет об увеличении валового кредитного портфеля в национальной валюте на 166 млрд грн", — рассказывает Дмитрий Глинский.

Напомним, 23 октября правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%. Несмотря на снижение инфляции за последние месяцы, инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в том числе связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились.

Недавно Центр экономической стратегии обнародовал инфографику с прогнозной траекторией ключевой ставки НБУ.