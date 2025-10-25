Депозиты вместо доллара: реальна ли коррекция финансовых привычек украинцев

После последнего заседания Монетарного комитета НБУ, на котором было принято решение оставить прежнюю учетную ставку и другие ключевые монетарные инструменты, ситуация на депозитном рынке останется достаточно стабильной. И это хорошая новость для вкладчиков, ведь доходность гривневых депозитов остается на самом высоком уровне с 2023 года. В зависимости от срока вклада она может достигать 17% годовых.

Долгое время гривневые депозиты удерживают позиции одного из самых простых и эффективных инструментов сбережения средств от инфляции. Ожидается, что по итогам октября инфляция не превысит 11,5–12% в годовом измерении, поэтому вкладчики могут рассчитывать не только на "индексацию" денег от обесценения, но и на чистый пассивный доход до 3% годовых.

Когда и какой депозит следует выбирать

Прежде чем разместить средства на депозите, следует четко определить собственную финансовую цель. Если главная цель — не замораживать деньги надолго и одновременно получить доход выше инфляции, оптимальным выбором остаются вклады на 3–6 месяцев, а также на 6–9 месяцев.

На мой взгляд, именно такие депозиты сегодня пользуются наибольшим спросом среди клиентов, ведь они позволяют найти баланс между доходностью и гибкостью.

На рынке сформировался примерно такой диапазон средних ставок:

3–6 месяцев — около 13–13,5% годовых;

6–9 месяцев — 13,5–14,5%;

9–12 месяцев — 13–13,5%;

1 год и больше — 14–14,5%.

То есть даже ультракороткие депозиты позволяют получить ощутимый доход, который перекроет инфляционные риски.

Что учитывать при расчете прибыли

Важно помнить, что все депозитные ставки банки указывают в годовом эквиваленте вне зависимости от срока вклада. Поэтому при размещении средств следует верно рассчитывать реальный доход.

К примеру, если клиенту предлагают ставку 17% годовых на 6 месяцев, это не означает, что он получит 17% прибыли. Реальная ставка будет составлять 8,5% за полгода. Из этой суммы нужно вычесть 23% налога, то есть еще 1,95% — и фактическая чистая доходность составит лишь 6,55%.

Поэтому, планируя размещение средств, следует учитывать налогообложение. Этот нюанс часто игнорируют, однако именно он оказывает существенное влияние на реальный результат. Кроме того, следует обращать внимание на дополнительные бонусы — "поздравительные" надбавки в размере 0,5-1 п.п., выгодные условия пополнения или возможность досрочного расторжения договора. Для тех, кто размещает деньги впервые, такие бонусы могут стать приятным усилением к основной ставке.

Примеры прибыльности

Чтобы лучше понять, о каких суммах идет речь, приведу несколько простых расчетов для вклада в размере 20 тысяч гривен.

Вклад на 3 месяца под 13% годовых (эквивалентно 3,25% за период действия депозита) принесет 650 грн дохода, после налогообложения останется примерно 500 грн.

На 6 месяцев под 14,5% годовых (7,25% за период действия депозита) — 1550 грн дохода, "чистыми" примерно 1116 грн.

На 9 месяцев под те же 14,5% (10,875% за срок) — 2175 грн, чистый доход 1675 грн.

И на 1 год под 14,5% годовых вклад принесет 2700 грн, после налогов останется около 2080 грн.

Таким образом даже при незначительных суммах депозит может быть ощутимым источником пассивного дохода, особенно если средства регулярно реинвестируются.

Конец года: какой будет доходность депозитов

При стабильной экономической динамике, относительном спокойствии на валютном рынке и защищенности энергетической инфраструктуры, в конце года вполне возможно, что мы увидим частичное изменение поведения потенциальных вкладчиков.

Традиционно в этот период часть украинцев скупает валюту, пытаясь таким образом сохранить свои доходы от инфляции. Но на этот раз ситуация может быть несколько иной.

Я предполагаю, что до 30% гривен, полученных в конце года в виде премий, бонусов или дивидендов, могут быть направлены именно на гривневые депозиты. Для сравнения: в предыдущие годы, особенно с начала полномасштабной войны, на покупку наличной валюты уходило до 90% таких доходов. Это существенное изменение и показатель роста доверия к банковской системе и национальной валюте.

На мой взгляд, до конца 2025 года доходность гривневых вкладов будет оставаться относительно устойчивой. В то же время, если курс доллара удержится в пределах 42,2–43 грн, а евро — 50–51 грн, это может дополнительно стимулировать граждан активнее пользоваться депозитами.

Прочная гривна, контролируемая инфляция и доверие к банкам — три фактора, которые сегодня позволяют украинцам рассматривать депозиты как реальный способ увеличения собственных сбережений.