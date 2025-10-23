Банки прогнозируют приток депозитов от населения и бизнеса

В третьем квартале банки зафиксировали рост размеров и стоимости привлеченных средств от клиентов. Финучреждения ожидают дальнейший приток депозитов от населения и бизнеса, в то же время прогнозируя стабильность стоимости ресурсов в ближайшем квартале.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на результаты ежеквартального Опроса о банковском фондировании от НБУ.

Банки прогнозируют рост привлеченных средств

В третьем квартале большинство банков зафиксировали рост объемов привлеченных средств как от домохозяйств, так и от корпораций. Оптовое фондирование также демонстрировало рост второго квартала подряд.

Стоимость средств населения способствовала их активному привлечению, тогда как стоимость ресурсов для бизнеса сдерживала приток средств.

Рекордное количество банков ожидает притока средств в следующем квартале как от населения, так и бизнеса. По прогнозам респондентов, объем оптового фондирования также увеличится, хотя меньшая часть банков планирует его активное привлечение.

По оценкам банков, средняя стоимость привлеченных средств от населения и бизнеса выросла, в то время как оптовое фондирование осталось на прежнем уровне. В следующем квартале большинство респондентов не ожидают общего изменения стоимости ресурсов, однако отдельные крупные банки предусматривают возможное удорожание привлечений от населения.

Доля фондирования в иностранной валюте в течение квартала уменьшилась, и банки прогнозируют, что эта тенденция будет продолжаться до конца года.

Финучреждения отмечают рост срочности привлеченных средств уже второй квартал подряд и ожидают дальнейшего увеличения в течение следующих 12 месяцев.

Почти все банки констатировали увеличение общей суммы капитала за последний год и прогнозируют сохранение этой динамики. Основным фактором роста капитала респонденты называют прибыльность. В то же время большинство финучреждений предполагает снижение стоимости капитала в будущем.

Справочно

Опрос о банковском фондировании проводился с 15 сентября по 6 октября 2025 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы предоставили 26 финансовым учреждениям с долей в общем объеме активов банковской системы 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка. Опрос по поводу ожиданий в I квартале будет опубликован в январе 2026 года.

