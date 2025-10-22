Банки настроены расширять кредитование бизнеса – НБУ

Украинские банки демонстрируют оптимизм развития кредитного рынка. Согласно опросу НБУ за ІІІ квартал, финучреждения планируют и дальше расширять кредитные портфели, а ожидания по росту кредитования бизнеса стали самыми высокими с 2015 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Банки настроены расширять кредитование

В третьем квартале в Украине зафиксирован рост спроса на кредиты как среди бизнеса, так и среди населения. Банки ожидают, что эта тенденция продолжится и в следующем квартале, особенно по гривневым займам.

Финучреждения отмечают, что долговая нагрузка на предприятия остается умеренной, а уровень закредитованности домохозяйств — низким. В то же время, кредитные стандарты для бизнеса несколько смягчились, прежде всего для крупных компаний и долгосрочных кредитов. В ближайшем квартале банки планируют ослабить требования и для малого и среднего бизнеса.

В сегменте розничного кредитования банки также упростили условия для потребительских ссуд, тогда как требования к ипотеке остались без изменений. В то же время, в дальнейшем ожидается смягчение стандартов и в ипотечном кредитовании.

Уровень одобрения заявок на кредиты бизнеса вырос, а в розничном сегменте увеличился для ипотеки, оставаясь стабильным для потребительских кредитов.

Согласно оценкам банков в течение квартала увеличились операционный и кредитный риски, но впервые с начала 2021 года зафиксировано ослабление валютного риска. В следующем квартале респонденты ожидают роста операционного и кредитного рисков, а также определенного усиления валютного риска, в то же время риск ликвидности уменьшится.

Справочно

Опрос об условиях банковского кредитования проводился с 15 сентября по 6 октября 2025 года среди кредитных менеджеров украинских банков. В исследовании приняли участие 26 финучреждений, на которые приходится 96% активов банковской системы.

Результаты отражают оценки и ожидания участников рынка и не являются официальной позицией или прогнозом Национального банка. Следующий опрос, посвященный ожиданиям банков на I квартал 2026 года, будет обнародован в январе.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О кредитной истории", заменяющий действующий закон о формировании и обращении кредитных историй.