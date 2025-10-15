Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

+0,14

EUR

48,24

+0,10

Наличный курс:

USD

41,75

41,63

EUR

48,80

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Динамика кредитования: чистые кредиты бизнеса и населения выросли более чем на 30%

кредиты
Гривневые кредиты набирают обороты / Freepik

НБУ констатирует стабильный рост кредитования в Украине. Чистые гривневые кредиты бизнеса в сентябре 2025 года увеличились на 30,8% в годовом исчислении, а для физических лиц – на 32,9%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

НБУ зафиксировал увеличение кредитования

В сентябре 2025 г. кредитование в Украине продолжало активно расти. По оперативным данным НБУ, валовые кредиты бизнеса в национальной валюте увеличились на 17,8% по сравнению с прошлым годом, а валовые кредиты населения – на 24,7%.

По предварительным данным, в сентябре 2025 года чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 30,8% в годовом исчислении, а физическим лицам – на 32,9%. Это свидетельствует о еще более интенсивном росте реального кредитования, чем показывают валовые цифры.

К концу августа 2025 года доля неработающих кредитов в банковском секторе составила 25,3%.

Важно понимать разницу между валовыми и чистыми кредитами. Валовые кредиты включают все ссуды, в том числе неработающие, то есть не обслуживаемые или имеющие просрочку. Поэтому более показательна динамика чистых кредитов, которые учитывают только активные займы.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О кредитной истории", заменяющий действующий закон о формировании и обращении кредитных историй.

Автор:
Ольга Опенько