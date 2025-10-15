Динамика кредитования: чистые кредиты бизнеса и населения выросли более чем на 30%

НБУ констатирует стабильный рост кредитования в Украине. Чистые гривневые кредиты бизнеса в сентябре 2025 года увеличились на 30,8% в годовом исчислении, а для физических лиц – на 32,9%.

НБУ зафиксировал увеличение кредитования

НБУ зафиксировал увеличение кредитования

В сентябре 2025 г. кредитование в Украине продолжало активно расти. По оперативным данным НБУ, валовые кредиты бизнеса в национальной валюте увеличились на 17,8% по сравнению с прошлым годом, а валовые кредиты населения – на 24,7%.

По предварительным данным, в сентябре 2025 года чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 30,8% в годовом исчислении, а физическим лицам – на 32,9%. Это свидетельствует о еще более интенсивном росте реального кредитования, чем показывают валовые цифры.

К концу августа 2025 года доля неработающих кредитов в банковском секторе составила 25,3%.

Важно понимать разницу между валовыми и чистыми кредитами. Валовые кредиты включают все ссуды, в том числе неработающие, то есть не обслуживаемые или имеющие просрочку. Поэтому более показательна динамика чистых кредитов, которые учитывают только активные займы.

