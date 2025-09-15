Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Наличный курс:

USD

41,27

41,20

EUR

48,61

48,46

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кредитование бизнеса и населения выросло более чем на 19% и 25% соответственно

НБУ
Кредитование бизнеса и населения выросло / НБУ

В августе 2025 года валовые кредиты бизнеса в национальной валюте выросли на 19,3% в годовом исчислении, а кредиты населению – на 25,3%. Для сравнения, в июле эти показатели составили 17,6% и 24,5% соответственно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на статистику Национального банка Украины.

Валовой показатель охватывает и неработающие кредиты, доля которых к концу июля составила 26,1%. Тем не менее, она постепенно снижается, что свидетельствует об улучшении качества кредитного портфеля банков.

Более показательны чистые кредиты, исключающие долги бывших собственников ПриватБанка и проблемные портфели государственных банков. Так, в августе чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 33,7% в годовом исчислении, кредиты физических лиц – на 33,3%.

В то же время, чистые кредиты бизнеса в иностранной валюте прибавили лишь 6,7% р/с. Бизнес все чаще выбирает гривневые ссуды из-за более доступных условий, что уменьшает уровень долларизации кредитного портфеля.

Активное кредитование поддерживает активы и прибыльность банковского сектора. По прогнозам, высокие темпы роста сохранятся и до конца 2025 года, ведь результаты оценки этого года свидетельствуют о достаточной устойчивости и капитализации банков.

Несмотря на ситуативное сокращение гривневых остатков на счетах бизнеса в августе, ликвидность банковской системы оставалась стабильной. Финансовые учреждения продолжают выполнять нормативы ликвидности с существенным запасом.

Кроме того, банки фиксируют рост спроса со стороны бизнеса и населения на кредиты и ожидают дальнейшего увеличения объемов кредитования в течение ближайшего года.

Автор:
Татьяна Гойденко