Кредитование бизнеса и населения выросло более чем на 19% и 25% соответственно

В августе 2025 года валовые кредиты бизнеса в национальной валюте выросли на 19,3% в годовом исчислении, а кредиты населению – на 25,3%. Для сравнения, в июле эти показатели составили 17,6% и 24,5% соответственно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на статистику Национального банка Украины.

Валовой показатель охватывает и неработающие кредиты, доля которых к концу июля составила 26,1%. Тем не менее, она постепенно снижается, что свидетельствует об улучшении качества кредитного портфеля банков.

Более показательны чистые кредиты, исключающие долги бывших собственников ПриватБанка и проблемные портфели государственных банков. Так, в августе чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 33,7% в годовом исчислении, кредиты физических лиц – на 33,3%.

В то же время, чистые кредиты бизнеса в иностранной валюте прибавили лишь 6,7% р/с. Бизнес все чаще выбирает гривневые ссуды из-за более доступных условий, что уменьшает уровень долларизации кредитного портфеля.

Активное кредитование поддерживает активы и прибыльность банковского сектора. По прогнозам, высокие темпы роста сохранятся и до конца 2025 года, ведь результаты оценки этого года свидетельствуют о достаточной устойчивости и капитализации банков.

Несмотря на ситуативное сокращение гривневых остатков на счетах бизнеса в августе, ликвидность банковской системы оставалась стабильной. Финансовые учреждения продолжают выполнять нормативы ликвидности с существенным запасом.

Кроме того, банки фиксируют рост спроса со стороны бизнеса и населения на кредиты и ожидают дальнейшего увеличения объемов кредитования в течение ближайшего года.