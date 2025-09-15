Кредитування бізнесу та населення зросло більш ніж на 19% та 25% відповідно

У серпні 2025 року валові кредити бізнесу в національній валюті зросли на 19,3% у річному вимірі, а кредити населенню – на 25,3%. Для порівняння, у липні ці показники становили 17,6% та 24,5% відповідно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням статистику Національного банку України.

Валовий показник охоплює і непрацюючі кредити, частка яких на кінець липня становила 26,1%. Проте вона поступово знижується, що свідчить про покращення якості кредитного портфеля банків.

Більш показовими є чисті кредити, які виключають борги колишніх власників ПриватБанку та проблемні портфелі державних банків. Так, у серпні чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 33,7% у річному вимірі, кредити фізичних осіб – на 33,3%.

Водночас чисті кредити бізнесу в іноземній валюті додали лише 6,7% р/р. Бізнес дедалі частіше обирає гривневі позики через доступніші умови, що зменшує рівень доларизації кредитного портфеля.

Активне кредитування підтримує активи та прибутковість банківського сектору. За прогнозами, високі темпи зростання збережуться і до кінця 2025 року, адже результати цьогорічної оцінки свідчать про достатню стійкість і капіталізацію банків.

Попри ситуативне скорочення гривневих залишків на рахунках бізнесу в серпні, ліквідність банківської системи залишалася стабільною. Фінансові установи продовжують виконувати нормативи ліквідності з істотним запасом.

Окрім цього, банки фіксують зростання попиту з боку бізнесу та населення на кредити й очікують подальшого збільшення обсягів кредитування протягом найближчого року