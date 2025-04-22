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Спрос на ссуды растет: банки прогнозируют расширение кредитования

банки, кредитование
Бизнес и население наращивают интерес к кредитованию.

Банки фиксируют рост спроса со стороны бизнеса и населения на кредиты и ожидают дальнейшего увеличения объемов кредитования в течение ближайшего года.

Такие результаты продемонстрировал ежеквартальный опрос об условиях банковского кредитования, сообщает НБУ.

Ожидание банков по кредитному рынку

В I квартале возросла потребность бизнеса в гривневых кредитах, а во II квартале банки ожидают повышения спроса на все виды ссуд для компаний.

Спрос со стороны населения также возрос, особенно на ипотечное кредитование — его уровень стал самым высоким с начала полномасштабной войны. Банки прогнозируют дальнейший рост интереса к ипотеке и потребительским кредитам.

Респонденты отмечают, что долговая нагрузка на бизнес остается умеренной, а уровень закредитованности домохозяйств – низким.

Банки несколько смягчили условия краткосрочного и гривневого кредитования для бизнеса и в дальнейшем ожидают ослабления требований. В то же время, уровень одобрения заявок существенно не изменился.

Кредитные стандарты для ипотеки и потребительских ссуд смягчаются уже четыре квартала подряд, также респонденты планируют их смягчить и в следующем квартале Уровень одобрения заявок повысился по всем видам кредитов домохозяйствам.

Банки отметили заметный рост валютного и кредитного риска, а также определенное повышение процентного и операционного риска. Во ІІ квартале они прогнозируют рост всех видов рисков, кроме операционного.

Напомним, с начала 2025 года в зонах военного риска бизнес получил кредитов более чем на 5 млрд грн. Украинские предприниматели демонстрируют высокую мотивацию: они не ждут "лучших времен", а уже сейчас инвестируют в бизнес, даже в самых жестких условиях.

Автор:
Ольга Опенько