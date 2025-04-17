Возможности vs риски: финансовый сектор определил перспективы кредитования бизнеса в условиях нестабильности и угроз

11 апреля в Киеве во время ежегодного Business Wisdom Summit состоялась дискуссионная панель представителей бизнеса и финансового сектора: «Возможности vs риски: финансирование бизнеса в условиях нестабильности и угроз», во время которой участники очертили ключевые вопросы взаимодействия финансового сектора и корпоративных клиентов в условиях нестабильности войны современного мира.

Приветствуя участников саммита, модератор дискуссии Владимир Лавренчук, региональный директор NEQSOL HOLDING UKRAINE отметил, что в обществе сложился устойчивый миф о том, что банковские кредиты трудно получить даже в мирное время, однако на практике украинская банковская система его опровергает. Банки во время войны сформировали уникальный кейс, демонстрируя рост портфеля кредитов бизнесу. По его словам, по итогам 2024 года НБУ в своих отчетах фиксирует увеличение портфеля кредитов юрлицам на 20%. «Это уникальная вещь, когда в мирное время мы имеем легенду о том, что с банками сложно, а в военное — имеем такую динамику, которая заставляет задуматься о регламентах, контроле капитала, чрезвычайных рисках, которые пока наверняка растут. И в то же время банковский сектор растет в кредитах, находит для этого пути, находит клиентов и перспективу. То есть происходит что-то особенное» , — поделился впечатлениями Владимир Лавренчук.

В свою очередь, Первин Дадашова, директор Департамента финансовой стабильности НБУ отметила, что в течение всего времени полномасштабного вторжения банки и регулятор действуют по принципу «мы в одной лодке» — когда регулятор заинтересован в стабильности банков, а банки — в финансовой устойчивости своих клиентов. «Для того чтобы экономика росла быстрее, наши требования должны быть адекватными, а подходы банков к оценке рисков должны быть взвешенными» , — отметила Первин Дадашова. По ее словам, банковская система в 2022 году действительно пережила спад в кредитовании, что явилось результатом шока от хаоса и неопределенности, вызванных началом полномасштабной войны. Впрочем, тогда и некоторые банки продолжали выдавать кредиты, хотя и менее активно. «Больше всего, что сдерживало кредитование в 2023 году – это слабый спрос на ресурсы» , — рассказывает Дадашова. По ее словам, постепенно оценки бизнеса по собственным перспективам улучшились и спрос на финансирование начал расти, на что банки сразу отреагировали и до сих пор «идут в ногу с ростом спроса».

Участники панели отметили, что спрос на кредиты сейчас формируется надежными заемщиками, которые сознательно подходят к планам развития и привлечения финансирования. А это в свою очередь приводит с одной стороны к улучшению качества кредитного портфеля банковского сектора, а с другой, к росту аппетита к риску как у банков, так и у бизнеса. «Машина по кредитованию функционирует в нормальных условиях. Я бы не сказала, что сейчас высокие риски. Сейчас риски правильно оценены. И мы не видим проблем с тем, чтобы банки, имея запас прочности и имеющиеся практики кредитования, в дальнейшем разгоняли машину кредитования бизнеса» , – отметила Первин Дадашова.

С такой оценкой ситуации согласилась Лариса Бондарева, заместитель председателя правления Райффайзен Банка . «Летом 2022 года ситуация с кредитованием бизнеса начала исправляться , – отмечает Лариса Бондарева. – Действительно, достаточно долгое время мы не видели спроса на кредиты. Клиенты боялись рисковать и собственными деньгами, речь не шла даже о том, что банкам нужно платить. Спрос на кредиты появился и стал устоявшимся где-то в 2023-2024 годах» . Госпожа Бондарева обратила внимание, что сегодня увеличивается объем запросов на финансирование производства продукции с добавленной стоимостью, что очень важно для экономики.

По оценкам Сергея Магдича, заместителя председателя правления по корпоративному бизнесу ПУМБ , за 3 года войны банки вели себя по разному: все банки кредитовали, но не все росли и у некоторых банков объем погашений кредитов был больше объема выдач. «Рынок активов и кредитования вырос — с 2022 по 2025 год в гривне рост составил более 20%. ПУМБ за это время вырос на 60%», – рассказывает Сергей Магдич. При этом он отметил, что основным драйвером финансирования юрлиц была программа доступного кредитования бизнеса «5-7-9%», позволявшая выдавать кредиты под малые ставки. «В 2024 году все банки включились в конкурентную борьбу за финансирование бизнеса. По итогам 2024 года росли все государственные, частные украинские, иностранные банки» , — подытожил Сергей Магдич.

В целом, участники панели подчеркнули развитие финансирования, логистики, транспорта, развития складских мощностей, железнодорожных и морских перевозок, энергетики.

Представители финансового сектора были приятно удивлены тем, что украинский бизнес, его стабильность и несгибаемость продемонстрировали неожиданные результаты, ведь уровень потерь банков со стороны заемщиков в сфере кредитования в годы он оказался ниже довоенного, более того — ниже потерь во время кризисов 2008 и 2014 годов.

В то же время представители бизнеса демонстрируют более сдержанный взгляд на ситуацию. Юлия Пономаренко, финансовый директор AbInBev Efes Украина , отмечает, что после 24 февраля 2022 года компания столкнулась с нежеланием банков предоставлять финансирование в критически важный для бизнеса момент. "Когда мы самостоятельно решили вопрос ликвидности, банки возобновили активность, однако на тот момент эта поддержка уже утратила актуальность", — объясняет она.

Кроме того, Юлия Пономаренко обратила внимание на вызовы, связанные со страхованием рисков в нестабильные времена, которые и дальше остаются актуальными для бизнеса. «Наши производственные мощности расположены в регионах с повышенным уровнем опасности, в частности в Чернигове, Николаеве и Харькове. Недавно в Чернигове мы завершили тендер на страхование, однако, к сожалению, не все риски охватываются. А для нас это крайне важный фактор», — отмечает она.

Андрей Семченко, директор по корпоративному бизнесу СК ИНГО , признает, что в настоящее время страхование военных рисков возможно преимущественно на небольшие суммы, ведь капитала украинских страховщиков не хватает для того, чтобы в полном объеме страховать крупные проекты. «Лондонский рынок перестрахования больших рисков дает тарифы от 3 до 15% стоимости проекта и это просто фантастические цифры. Мы понимаем, что бизнес не может по таким тарифам страховаться. То, что дает локальный рынок — это где-то 1 млн. долларов, на такую сумму можно застраховать объекты» , — объясняет Андрей Семченко. Тем не менее, ИНГО уже выпустила до 1 тысячи полисов, где предприятия застрахованы на небольшие суммы в указанных лимитах и появляются новые возможности хеджирования рисков. «Очень хорошо, что стартовала программа по ЭБРР. Страны доноры предоставили финансирование ЭБРР, а ЭБРР выдала гарантии синдикатам Lloyd`s. Теперь при посредничестве страхового брокера AON некоторые страховые компании в Украине могут страховать от военных рисков внутренние перевозки, включая промежуточное хранение грузов в портах. Лимит по случаю 2 млн евро» , – говорит Андрей Семченко. Также от военных рисков по этим программам могут быть застрахованы автопарки и специальная аграрная техника.

Завершая дискуссию Первин Дадашова пришла к выводу, что наибольшим сдерживающим фактором для украинского финансового сектора является не отсутствие инструментов или спроса со стороны клиентов, а собственно размер самих банков и страховых компаний, что часто не позволяет удовлетворительным потребностям крупных бизнес-проектов. Над масштабированием возможностей отечественной банковской системы и страхового рынка регулятор и финучреждения должны работать в ближайшие годы.