Украинцы увеличили суммы кредитов из-за инфляции

В 2025 году рынок потребительского кредитования в Украине продолжит рост благодаря высокому спросу на финансирование повседневных потребностей и инфляционному давлению. Пока банкиры фиксируют тенденцию к росту средних сумм кредитов.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола "Потребительское кредитование в Украине – 2025: новые возможности для роста", пишет "Финансовый клуб".

Какие суммы кредитов

Как сообщил директор по развитию розничного и микробизнеса ТАСкомбанка Александр Репях, в онлайне средний чек составляет около 20 тысяч. грн. У ПУМБ средний чек составляет около 15 тыс. грн, в Райффайзен Банке – до 40 тыс. грн.

В ОТП Банке также фиксируют увеличение средних сумм кредитов.

"Если до полномасштабного вторжения клиент мог закрыть потребность в ремонте в среднем за 200 тыс. грн, то сейчас эти суммы выросли в 2-2,5 раза", – подчеркнул начальник управления развития карточного бизнеса и перекрестных продаж ОТП Банка Евгений Грубый.

Он добавил, что клиенты берут потребительские кредиты на разные цели: покупку авто или ремонт квартиры.

Кредитование в 2025 году вырастет на 20%

По словам Александра Репяха, только кэш-кредитов (без учета рассрочок, кредитных карт и т.п.) в марте восемь ведущих банков выдали около 2,5 млрд грн.

"Если добавить другие кредитные продукты, то объемы могут достигать 5 млрд грн или больше ежемесячно. Если ситуация будет оставаться стабильной, рынок будет постепенно расти. Потребности клиентов не исчезают: люди покупают недвижимость, ремонтируют жилье, покупают подержанные автомобили. Инфляция дополнительно подталкивает спрос", — отметил он.

Оптимистические прогнозы подтверждают и в ОТП Банке.

"За первые два месяца 2025 года рабочий портфель банков прирос более чем на 9 млрд грн, что составляет около 3,5-4% от объема рынка. Мы ожидаем, что общий рост в 2025 году составит 10-20%", – рассказал Евгений Грубый.

Он прогнозирует, что спрос на потребительские кредиты остается высоким, поскольку украинцы продолжают активно привлекать финансирование своих текущих потребностей.

"Даже рост на 10-20% — это средний прогноз. Я уверен, что он доступен уже по итогам первых трех кварталов года", — подчеркнул банкир.

Как сообщали в НБУ, банки фиксируют рост спроса со стороны бизнеса и населения на кредиты и ожидают дальнейшего увеличения объемов кредитования в течение ближайшего года.