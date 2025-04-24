Банки хотят кредитовать покупку украинцами подержанных автомобилей

Банкиры считают, что кредитование покупки б/у автомобилей имеет значительный потенциал для развития в Украине.

Об этом шла речь во время круглого стола "Потребительское кредитование в Украине – 2025: новые возможности для роста", пишет "Финансовый клуб".

В 2024 году в Украине было продано 71,3 тыс. новых легковых автомобилей, в то время как рынок подержанных автомобилей имеет гораздо больший объем.

По словам начальника управления развития карточного бизнеса и перекрестных продаж ОТП Банка Евгения Грубого, несмотря на то что рынок новых авто растет, возможности кредитования там остаются ограниченными.

"Значительная часть новых авто продается через лизинг или за собственные средства покупателей. Если берем долю кредитования в новых автомобилях, то это 8-9 тыс. кредитов. В то же время рынок подержанных автомобилей имеет гораздо больший объем", — отметил банкир.

Он добавил, что, работая в этом сегменте, финансовые учреждения получают большую базу клиентов.

"В кредитовании подержанных автомобилей есть потенциал, и мы его развиваем и наращиваем. Из тех приростов, которые мы показываем ежемесячно, значительная часть – это целевое кредитование подержанных автомобилей", – подчеркнул Грубый.

Его мнение разделяет и директор по развитию розничного и микробизнеса ТАСкомбанка Александр Репях.

"О кредитовании подержанных авто мы пока активно с этим сегментом не работаем, но понимаем, что он перспективен", — подчеркнул Репях.

Напомним, в течение января-марта 2025 года на авторынке Украины было зарегистрировано около 213 тысяч сделок по купле-продаже подержанных автомобилей, что на 17,5% ниже показателя первого квартала 2024 года.