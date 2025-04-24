Банки хочуть кредитувати купівлю українцями вживаних автомобілів

Банкіри вважають, що кредитування купівлі вживаних автомобілів має значний потенціал для розвитку в Україні.

Про це йшлося під час круглого столу "Споживче кредитування в Україні – 2025: нові можливості для зростання", пише "Фінансовий клуб".

У 2024 році в Україні було продано 71,3 тис. нових легкових автомобілів, натомість ринок вживаних автомобілів має набагато більший обсяг. Минулого року було здійснено 142 тисячі первинних реєстрацій транспортних засобів.

За словами начальника управління розвитку карткового бізнесу та перехресних продажів ОТП Банку Євгена Грубого, незважаючи на те, що ринок нових авто зростає, можливості кредитування там залишаються обмеженими.

"Значна частина нових авто продається через лізинг або за власні кошти покупців. Якщо беремо частку кредитування в нових автомобілях, то це 8-9 тис. кредитів. Натомість ринок вживаних автомобілів має набагато більший обсяг", – зауважив банкір.

Він додав, що працюючи у цьому сегменті, фінансові установи отримують більшу базу клієнтів.

"У кредитуванні вживаних автомобілів є потенціал, і ми його розвиваємо та нарощуємо. Із тих приростів, які ми показуємо щомісяця, значна частина – це цільове кредитування вживаних автомобілів", – наголосив Грубий.

Його думку поділяє і директор з розвитку роздрібного та мікробізнесу ТАСкомбанку Олександр Репях.

"Щодо кредитування вживаних авто, ми поки що активно з цим сегментом не працюємо, але розуміємо, що він перспективний", – підкреслив Репях.

Нагадаємо, протягом січня-березня 2025 року на авторинку України було зареєстровано близько 213 тисяч угод щодо купівлі-продажу вживаних автомобілів, що на 17,5% нижче показника першого кварталу 2024 року.