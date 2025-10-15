- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Динаміка кредитування: чисті кредити бізнесу та населення зросли більш ніж на 30%
НБУ констатує стабільне зростання кредитування в Україні. Чисті гривневі кредити бізнесу у вересні 2025 року збільшилися на 30,8% у річному вимірі, а для фізичних осіб – на 32,9%.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
НБУ зафіксував збільшення кредитування
У вересні 2025 року кредитування в Україні продовжувало активно зростати. За оперативними даними НБУ, валові кредити бізнесу в національній валюті збільшилися на 17,8% у порівнянні з минулим роком, а валові кредити населення – на 24,7%.
За попередніми даними, у вересні 2025 року чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 30,8% у річному вимірі, а фізичним особам – на 32,9%. Це свідчить про ще більш інтенсивне зростання реального кредитування, ніж показують валові цифри.
На кінець серпня 2025 року частка непрацюючих кредитів у банківському секторі становила 25,3%.
Важливо розуміти різницю між валовими та чистими кредитами. Валові кредити включають усі позики, зокрема непрацюючі, тобто такі, які не обслуговуються або мають прострочення. Тому більш показовою є динаміка чистих кредитів, які враховують лише активні позики.
Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт "Про кредитну історію", що замінить чинний закон про формування та обіг кредитних історій.