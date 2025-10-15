Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

+0,14

EUR

48,24

+0,10

Готівковий курс:

USD

41,75

41,63

EUR

48,80

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Динаміка кредитування: чисті кредити бізнесу та населення зросли більш ніж на 30%

кредити
Гривневі кредити набирають обертів / Freepik

НБУ констатує стабільне зростання кредитування в Україні. Чисті гривневі кредити бізнесу у вересні 2025 року збільшилися на 30,8% у річному вимірі, а для фізичних осіб – на 32,9%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

НБУ зафіксував збільшення кредитування

У вересні 2025 року кредитування в Україні продовжувало активно зростати. За оперативними даними НБУ, валові кредити бізнесу в національній валюті збільшилися на 17,8% у порівнянні з минулим роком, а валові кредити населення – на 24,7%.

За попередніми даними, у вересні 2025 року чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 30,8% у річному вимірі, а фізичним особам – на 32,9%. Це свідчить про ще більш інтенсивне зростання реального кредитування, ніж показують валові цифри.

На кінець серпня 2025 року частка непрацюючих кредитів у банківському секторі становила 25,3%. 

Важливо розуміти різницю між валовими та чистими кредитами. Валові кредити включають усі позики, зокрема непрацюючі, тобто такі, які не обслуговуються або мають прострочення. Тому більш показовою є динаміка чистих кредитів, які враховують лише активні позики.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт "Про кредитну історію", що замінить чинний закон про формування та обіг кредитних історій.

Автор:
Ольга Опенько