Динаміка кредитування: чисті кредити бізнесу та населення зросли більш ніж на 30%

НБУ констатує стабільне зростання кредитування в Україні. Чисті гривневі кредити бізнесу у вересні 2025 року збільшилися на 30,8% у річному вимірі, а для фізичних осіб – на 32,9%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

У вересні 2025 року кредитування в Україні продовжувало активно зростати. За оперативними даними НБУ, валові кредити бізнесу в національній валюті збільшилися на 17,8% у порівнянні з минулим роком, а валові кредити населення – на 24,7%.

За попередніми даними, у вересні 2025 року чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 30,8% у річному вимірі, а фізичним особам – на 32,9%. Це свідчить про ще більш інтенсивне зростання реального кредитування, ніж показують валові цифри.

На кінець серпня 2025 року частка непрацюючих кредитів у банківському секторі становила 25,3%.

Важливо розуміти різницю між валовими та чистими кредитами. Валові кредити включають усі позики, зокрема непрацюючі, тобто такі, які не обслуговуються або мають прострочення. Тому більш показовою є динаміка чистих кредитів, які враховують лише активні позики.

