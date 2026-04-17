Нефть дешевеет: как перемирие между Израилем и Ливаном повлияло на рынок

Цены на нефть упали в пятницу благодаря новостям о перемирии между Израилем и Ливаном. Также на цены повлияло заявление Дональда Трампа о возможных переговорах с Ираном в эти выходные.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,34 доллара, или 1,35%, до 98,05 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 1,65 доллара, или 1,74%, до 93,40 доллара за баррель, сократив рост по сравнению с предыдущей сессией.

Перспективы ядерного соглашения с Ираном

Сообщается, что Дональд Трамп сообщил журналистам у Белого дома о существенном прогрессе в переговорах с Тегераном. По словам президента США, иранская сторона предложила отказаться от владения ядерным оружием сроком более 20 лет.

Этот вопрос оставался главным препятствием для разблокирования Ормузского пролива, перекрытого в течение семи недель. Блокада этого транспортного пути привела к изъятию с рынка почти пятой части мировых поставок нефти.

Временный меморандум

Цены на энергоносители демонстрируют высокую волатильность после мартовского скачка на 50%.

Несмотря на то, что котировки недавно опустились ниже 100 долларов, они продолжают колебаться в диапазоне 90 долларов за баррель. Стороны изменили стратегию переговоров.

Вместо мгновенного заключения всеобъемлющего мирного соглашения, делегации США и Ирана сосредоточились на разработке временного меморандума.

Целью этого документа является предотвращение возобновления активных боевых действий и обеспечение стабильности в регионе в краткосрочной перспективе.

Напомним, мировые цены на нефть в четверг остались практически без изменений после предварительного понижения. Инвесторы проявляют сдержанность из-за сомнений в результативности переговоров между США и Ираном.