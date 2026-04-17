АМПУ и Госпогранслужба запустили автоматический обмен данными через DocPort

Администрация морских портов Украины и Государственная пограничная служба запускают автоматический обмен данными через логистическую систему DocPort. Это позволит передавать информацию о движении грузового транспорта в портах без участия человека и сократить время прохождения контроля.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМПУ.

Соответствующее соглашение об информационном сотрудничестве подписали государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" и Госпогранслужба. Документ предусматривает интеграцию пограничного ведомства в цифровую портовую систему DocPort.

Согласно договоренностям, данные о въезде и выезде грузовых автомобилей с коммерческими грузами через проходные морских портов будут передаваться пограничникам в автоматическом режиме. Это устраняет необходимость ручного внесения информации и ускорит обработку транспортных потоков.

В дальнейшем стороны планируют расширить объем обмена данными. В частности, в систему интегрируют информацию об экипажах судов и пассажиров.

Запуск обмена с Госпогранслужбой является частью цифровизации портовой инфраструктуры и развития единой информационной среды в морских портах Украины.

Напомним, весной прошлого года DocPort заработала в Одесском морском порту. После успешного внедрения в портах Рени, Измаил и Черноморская система стала доступной и в одном из главных портов страны.