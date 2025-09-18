Запланована подія 2

В порту "Южный" заработал автомобильный модуль DocPort: цифровизация охватила уже пять портов

порт "Южный"
DocPort заработал в "Южном"

В морском порту "Южный" в Одесской области запущен автомобильный модуль цифровой платформы DocPort. Ранее система уже заработала в Измаиле, Рене, Черноморске и Одессе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию Администрации морских портов Украины.

Автомобильный модуль DocPort переводит ключевые логистические процессы в цифровой формат, позволяющий:

  • электронно оформлять пропуска для автотранспорта;
  • управлять очередями через систему "дозированного заезда";
  • хранить и обрабатывать данные о грузах и транспортных средствах.

Для бизнеса это означает существенную экономию времени и средств: достаточно один раз внести данные о компании, водителях и транспорте, чтобы работать сразу в пяти портах без повторных формальностей.

Платформа DocPort была разработана специалистами Администрации морских портов Украины (АМПУ) без привлечения сторонних организаций.

Следующим этапом развития системы станет расширение функционала морского модуля, сейчас тестируемого в порту "Южный", а также дальнейшее масштабирование DocPort на все морские порты страны.

Напомним, в Одесском морском порту заработала цифровая платформа DocPort – инновационное решение для автоматизации портовых процессов, разработанное Администрацией морских портов Украины (АМПУ). После успешного внедрения в портах Рени, Измаил и Черноморская система стала доступной и в одном из главных портов страны.

Автор:
Татьяна Бессараб