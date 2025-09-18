Запланована подія 2

У порту "Південний" запрацював автомобільний модуль DocPort: цифровізація охопила вже п'ять портів

порт “Південний”
DocPort запрацював у "Південному"

У морському порту “Південний” на Одещині запущено автомобільний модуль цифрової платформи DocPort. Раніше система вже почала працювати в Ізмаїлі, Рені, Чорноморську та Одесі. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інформацію Адміністрації морських портів України.

Автомобільний модуль DocPort переводить ключові логістичні процеси в цифровий формат, що дозволяє:

  • електронно оформлювати перепустки для автотранспорту;
  • керувати чергами через систему "дозованого заїзду";
  • зберігати та обробляти дані про вантажі й транспортні засоби.

Для бізнесу це означає суттєву економію часу і коштів: достатньо один раз внести дані про компанію, водіїв і транспорт, щоб працювати одразу в п’яти портах без повторних формальностей.

Платформа DocPort була розроблена фахівцями Адміністрації морських портів України (АМПУ) без залучення сторонніх організацій.

Наступним етапом розвитку системи стане розширення функціоналу морського модуля, який зараз тестується в порту "Південний", а також подальше масштабування DocPort на всі морські порти країни.

Нагадаємо, в Одеському морському порту запрацювала цифрова платформа DocPort — інноваційне рішення для автоматизації портових процесів, розроблене Адміністрацією морських портів України (АМПУ). Після успішного впровадження в портах Рені, Ізмаїл та Чорноморськ система стала доступною і в одному з головних портів країни.

Автор:
Тетяна Бесараб