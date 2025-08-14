БЕБ заблокувало спробу вивезення "чорного зерна" на 2 млн доларів через порт "Південний"

В Україні запобігли черговій спробі незаконного експорту так званого "чорного зерна". Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему вивезення 5,4 тисячі тонн сої на суму близько 2 мільйонів доларів через порт "Південний".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За даними Гетманцева, 12 серпня Одеська митниця пропустила судно з вантажем у митному режимі "переробка за межами митної території". Однак завдяки оперативним діям БЕБ судно не встигло залишити територію України. Наразі очікуються відповідні судові рішення, щоб остаточно не допустити його виходу з порту.

Посадовець наголосив, що зловмисники все частіше намагаються використовувати "товари прикриття" та інші митні режими, щоб обійти режим експортного забезпечення. За його словами, нещодавно ухвалений закон щодо цього режиму вже довів свою ефективність у боротьбі з нелегальним експортом зернових.

Гетманцев закликав бізнес працювати виключно у правовому полі та вимагав кадрових рішень стосовно керівництва і працівників Одеської митниці, причетних до інциденту.

Нагадаємо, у травні минулого року Верховна Рада на пленарному засіданні підтримала у другому читанні законопроєкти № 10168-2 і №10169-2 про боротьбу з "чорним зерном" і неповерненням валютної виручки. У червні їх підписав президент.

Проте самі аграрії виступили проти законів, які ускладнюють механізм експорту агропродукції, містять очевидні недоліки та не враховують застереження і пропозиції агроспільноти.