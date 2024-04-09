Аграрії незадоволені змінами процедури адміністрування експорту: що вимагають

Аграрії виступили проти законопроєктів, які ускладнюють механізм експорту агропродукції, містять очевидні недоліки та не враховують застереження і пропозиції агроспільноти.

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Про це повідомляє пресслужба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Зазначається, що агроспільнота виступає проти законопроєктів № 10168-2 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів" та № 10169-2 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів".

В УКАБ зауважили, що зазначені проєкти законів не враховують застереження і пропозиції агроспільноти та містять очевидні недоліки.

Що викликає занепокоєння агроспільноти

Експертами членів УКАБ було проаналізовано ці законопроєкти та звернуто особливу увагу на важливі норми. Зокрема, в законопроєкті № 10168-2 викликає занепокоєння:

Відсутність тестового режиму для впровадження запропонованих механізмів серед експортерів аграрної продукції (запропоновану Асоціацією пропозицію перехідного періоду терміном 6 місяців не враховано).

Процедура контролю 20% обсягу валютної виручки (неповернутої за останні 12 місяців) для застосування нульової ставки щодо експорту окремих видів аграрної продукції створюватиме невизначеність без своєчасного надходження інформації від банків.

Відсутність чіткого механізму відображення і періодичного оновлення інформації в Електронному кабінеті платника податків, який дає можливість правильного вибору ставок оподаткування ПДВ для операцій експорту.

Державне втручання у відносини суб’єктів господарювання через норму про застосування договірної (контрактної) вартості окремої аграрної продукції, як бази оподаткування для операцій з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту цієї продукції.

Норма про можливість зупинки в Єдиному реєстрі податкових накладних реєстрації розрахунків коригування до податкової накладної потребуватиме додаткового часу і зусиль для проходження процедури відновлення їх реєстрації, створює ризики дефолту за контрактами.

Отримання квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування протягом трьох операційних днів з дня подання – є неприйнятим, оскільки це призведе до невизначеності суб’єкта господарювання. Така квитанція повинна надходити експортеру протягом операційного дня.

Запропонований поетапний механізм формування розрахунків коригування до податкових накладних, як і можливість зупинки їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, суттєво ускладнить адміністрування ПДВ щодо таких експортних операцій.

Норма про те, що у податковій накладній одиниця виміру може бути лише в кілограмах, не відповідає практиці обліку виробників та експортерів насіння.

"Крім цього, Кабінет Міністрів України у тримісячний строк після опублікування повідомлення про введення в дію системи простежуваності сільськогосподарської продукції повинен забезпечити використання даних такої системи. Проте, норма доведення до експортерів інформації про початок використання такої система відсутня. Водночас, експортери аграрної продукції повинні мати впевненість у тому, що реєстрація їхніх митних декларацій не буде зупинена через відсутність інформації від податкових органів", - наголошують в УКАБ.

Щодо законопроекту № 10169-2, то:

Підхід про те, що одна митна декларація повинна містити інформацію лише щодо одного товару та реквізити однієї відповідної податкової накладної, призведе до додаткових фінансових витрат експортерів.

Контроль фактурної вартості, зазначеної у митній декларації, на предмет її відповідності мінімально допустимим експортним цінам, який пропонується здійснювати митним органам, дублює контроль вартості по цих операціях з боку податкових органів.

Запропонований механізм контролю на відповідність мінімально допустимим експортним цінам не повинен поширюватись на ціни по форвардним контрактам, які встановлені до дати введення в дію такого механізму.

"Враховуючи вищезазначене, УКАБ закликає депутатів зважено підійти до зміни процедури адміністрування експорту окремої аграрної продукції та не підтримувати законопроєкти №10168-2 та № 10169-2. Норми цих законопроектів не враховують інтереси сумлінних експортерів аграрної продукції та дублюють запроваджені раніше механізми щодо верифікації експортерів та повернення валютної виручки", - підкреслюють в УКАБ.

Аграрії закликають відмовитись від непродуманих законодавчих рішень

На даний час в Україні готується законопроект, який посилить вимоги до легалізації експорту зерна, оскільки є велика кількість земель, які обробляються без документів, а зерно, яке фермери збирають з цих земель є "чорним", розповів Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

В листопаді Українська зернова асоціація (УЗА) висловила глибоку занепокоєність можливою повною зупинкою експорту зерна з України. Причиною цього є ухвалення Верховною Радою певних законодавчих змін щодо експорту зернових та олійних, які викликають суперечності в законодавстві, особливо в податковій сфері.

УЗА особливо обурена ухваленням законопроектів 10168-2 та 10169-2, які були прийняті без участі бізнес-асоціацій, що може призвести до введення правил, які неможливо виконати і, відповідно паралічу на ринку зерна та повної зупинки його експорту з України.

Один із спірних пунктів — пропозиція реєструвати податкові накладні до моменту фізичного експорту зерна, що суперечить податковому законодавству. УЗА наголошує на тому, що такий підхід може призвести до неможливості фізичної поставки товару та затримок у реєстрації податкових накладних.

Відповідно до нововведень, експортувати агропродукцію, зокрема зернові та олійні, дозволено тільки тим компаніям, які пройдуть відповідну верифікацію експортера, не матимуть податкових заборгованостей та дотримуються валютного контролю.

Через це УЗА заявляла, що в портах Великої Одеси безпідставно затримують судна, завантажені зерном на експорт, внаслідок чого аграрії несуть мільйонні збитки, а державний бюджет України недоотримує кошти. Тоді аграрії закликали владу втрутитися у ситуацію.

Джерело фото: ua.depositphotos.com