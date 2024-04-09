Аграрии недовольны изменениями процедуры администрирования экспорта

Аграрии выступили против законопроектов, усложняющих механизм экспорта агропродукции, содержат очевидные недостатки и не учитывают оговорки и предложения агросообщества.

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Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Отмечается, что агросообщество выступает против законопроектов № 10168-2 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров" и № 10169-2 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров".

В УКАБ отметили, что указанные проекты законов не учитывают оговорки и предложения агросообщества и содержат очевидные недостатки.

Что вызывает беспокойство агросообщества

Экспертами членов УКАБ были проанализированы эти законопроекты и обращено особое внимание на важные нормы. В частности, в законопроекте № 10168-2 вызывает беспокойство:

Отсутствие тестового режима для внедрения предложенных механизмов среди экспортеров аграрной продукции (предложенное Ассоциацией предложение переходного периода сроком на 6 месяцев не учтено).

Процедура контроля 20% объема валютной выручки (невозвращенной за последние 12 месяцев) для применения нулевой ставки по экспорту отдельных видов аграрной продукции будет создавать неопределенность без своевременного поступления информации от банков.

Отсутствие четкого механизма отображения и периодического обновления информации в Электронном кабинете налогоплательщика, который дает возможность правильного выбора ставок обложения НДС для операций экспорта.

Государственное вмешательство в отношения хозяйствующих субъектов через норму о применении договорной (контрактной) стоимости отдельной аграрной продукции, как базы налогообложения для операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта этой продукции.

Норма о возможности остановки в Едином реестре налоговых накладных регистрации расчетов корректировки в налоговую накладную потребует дополнительного времени и усилий для прохождения процедуры возобновления их регистрации, создает риски дефолта по контрактам.

Получение квитанции о принятии или непринятии или остановке регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в течение трех операционных дней со дня представления – непринято, поскольку это приведет к неопределенности предприятия. Такая квитанция должна поступать экспортеру в течение операционного дня.

Предложенный поэтапный механизм формирования расчетов корректировки в налоговые накладные, как и возможность остановки их регистрации в Едином реестре налоговых накладных, существенно усложнит администрирование НДС по таким экспортным операциям.

Норма о том, что в налоговой накладной единица измерения может быть только в килограммах, не соответствует практике учета производителей и экспортеров семян.

"Кроме этого, Кабинет Министров Украины в трехмесячный срок после опубликования сообщения о введении в действие системы прослеживаемости сельскохозяйственной продукции должен обеспечить использование данных такой системы. Однако норма доведения до экспортеров информации о начале использования такой системы отсутствует. В то же время, экспортеры аграрной продукции должны иметь уверенность в том, что регистрация их таможенных деклараций не будет остановлена из-за отсутствия информации от налоговых органов", - отмечают в УКАБ.

Что касается законопроекта № 10169-2, то:

Подход о том, что одна таможенная декларация должна содержать информацию только по одному товару и реквизиты одной соответствующей налоговой накладной, приведет к дополнительным финансовым расходам экспортеров.

Контроль фактурной стоимости, указанной в таможенной декларации, на предмет соответствия минимально допустимым экспортным ценам, который предлагается осуществлять таможенным органам, дублирует контроль стоимости по этим операциям со стороны налоговых органов.

Предлагаемый механизм контроля на соответствие минимально допустимым экспортным ценам не должен распространяться на цены по форвардным контрактам, установленным до даты введения в действие такого механизма.

"Учитывая вышесказанное, УКАБ призывает депутатов взвешенно подойти к изменению процедуры администрирования экспорта отдельной аграрной продукции и не поддерживать законопроекты №10168-2 и № 10169-2. Нормы этих законопроектов не учитывают интересы добросовестных экспортеров аграрной продукции и дублируют введенные ранее механизмы возврат валютной выручки", - подчеркивают в УКАБ.

Аграрии призывают отказаться от непродуманных законодательных решений

В настоящее время в Украине готовится законопроект, который ужесточит требования к легализации экспорта зерна, поскольку есть большое количество земель, которые возделываются без документов, а зерно, которое фермеры собирают с этих земель является "черным", рассказал Данило Гетманцев, глава комитета Верховной Рады по вопросов финансов, налоговой и таможенной политики

В ноябре Украинская зерновая ассоциация (УЗА) выразила глубокую обеспокоенность возможной полной остановкой экспорта зерна из Украины. Причиной этого является принятие Верховной Радой определенных законодательных изменений экспорта зерновых и масличных, которые вызывают противоречия в законодательстве, особенно в налоговой сфере.

УЗА особенно возмущена принятием законопроектов 10168-2 и 10169-2, которые были приняты без участия бизнес-ассоциаций, что может привести к введению правил, которые невозможно выполнить и соответственно параличу на рынке зерна и полной остановке его экспорта из Украины.

Один из спорных пунктов – предложение регистрировать налоговые накладные до момента физического экспорта зерна, что противоречит налоговому законодательству. УЗА подчеркивает, что такой подход может привести к невозможности физической поставки товара и задержек в регистрации налоговых накладных.

Согласно нововведениям, экспортировать агропродукцию, в частности зерновые и масличные, разрешено только компаниям, которые пройдут соответствующую верификацию экспортера, без налоговых задолженностей и соблюдают валютный контроль.

Поэтому УЗА заявляла, что в портах Большой Одессы безосновательно задерживают суда, загруженные зерном на экспорт, в результате чего аграрии несут миллионные убытки, а государственный бюджет Украины недополучает средства. Тогда аграрии призвали власти вмешаться в ситуацию.

Источник фото: ua.depositphotos.com