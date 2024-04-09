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Аграрии недовольны изменениями процедуры администрирования экспорта
Аграрии выступили против законопроектов, усложняющих механизм экспорта агропродукции, содержат очевидные недостатки и не учитывают оговорки и предложения агросообщества.
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".
Отмечается, что агросообщество выступает против законопроектов № 10168-2 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров" и № 10169-2 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров".
В УКАБ отметили, что указанные проекты законов не учитывают оговорки и предложения агросообщества и содержат очевидные недостатки.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Что вызывает беспокойство агросообщества
Экспертами членов УКАБ были проанализированы эти законопроекты и обращено особое внимание на важные нормы. В частности, в законопроекте № 10168-2 вызывает беспокойство:
- Отсутствие тестового режима для внедрения предложенных механизмов среди экспортеров аграрной продукции (предложенное Ассоциацией предложение переходного периода сроком на 6 месяцев не учтено).
- Процедура контроля 20% объема валютной выручки (невозвращенной за последние 12 месяцев) для применения нулевой ставки по экспорту отдельных видов аграрной продукции будет создавать неопределенность без своевременного поступления информации от банков.
- Отсутствие четкого механизма отображения и периодического обновления информации в Электронном кабинете налогоплательщика, который дает возможность правильного выбора ставок обложения НДС для операций экспорта.
- Государственное вмешательство в отношения хозяйствующих субъектов через норму о применении договорной (контрактной) стоимости отдельной аграрной продукции, как базы налогообложения для операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта этой продукции.
- Норма о возможности остановки в Едином реестре налоговых накладных регистрации расчетов корректировки в налоговую накладную потребует дополнительного времени и усилий для прохождения процедуры возобновления их регистрации, создает риски дефолта по контрактам.
- Получение квитанции о принятии или непринятии или остановке регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в течение трех операционных дней со дня представления – непринято, поскольку это приведет к неопределенности предприятия. Такая квитанция должна поступать экспортеру в течение операционного дня.
- Предложенный поэтапный механизм формирования расчетов корректировки в налоговые накладные, как и возможность остановки их регистрации в Едином реестре налоговых накладных, существенно усложнит администрирование НДС по таким экспортным операциям.
- Норма о том, что в налоговой накладной единица измерения может быть только в килограммах, не соответствует практике учета производителей и экспортеров семян.
"Кроме этого, Кабинет Министров Украины в трехмесячный срок после опубликования сообщения о введении в действие системы прослеживаемости сельскохозяйственной продукции должен обеспечить использование данных такой системы. Однако норма доведения до экспортеров информации о начале использования такой системы отсутствует. В то же время, экспортеры аграрной продукции должны иметь уверенность в том, что регистрация их таможенных деклараций не будет остановлена из-за отсутствия информации от налоговых органов", - отмечают в УКАБ.
Что касается законопроекта № 10169-2, то:
- Подход о том, что одна таможенная декларация должна содержать информацию только по одному товару и реквизиты одной соответствующей налоговой накладной, приведет к дополнительным финансовым расходам экспортеров.
- Контроль фактурной стоимости, указанной в таможенной декларации, на предмет соответствия минимально допустимым экспортным ценам, который предлагается осуществлять таможенным органам, дублирует контроль стоимости по этим операциям со стороны налоговых органов.
- Предлагаемый механизм контроля на соответствие минимально допустимым экспортным ценам не должен распространяться на цены по форвардным контрактам, установленным до даты введения в действие такого механизма.
"Учитывая вышесказанное, УКАБ призывает депутатов взвешенно подойти к изменению процедуры администрирования экспорта отдельной аграрной продукции и не поддерживать законопроекты №10168-2 и № 10169-2. Нормы этих законопроектов не учитывают интересы добросовестных экспортеров аграрной продукции и дублируют введенные ранее механизмы возврат валютной выручки", - подчеркивают в УКАБ.
Аграрии призывают отказаться от непродуманных законодательных решений
В настоящее время в Украине готовится законопроект, который ужесточит требования к легализации экспорта зерна, поскольку есть большое количество земель, которые возделываются без документов, а зерно, которое фермеры собирают с этих земель является "черным", рассказал Данило Гетманцев, глава комитета Верховной Рады по вопросов финансов, налоговой и таможенной политики
В ноябре Украинская зерновая ассоциация (УЗА) выразила глубокую обеспокоенность возможной полной остановкой экспорта зерна из Украины. Причиной этого является принятие Верховной Радой определенных законодательных изменений экспорта зерновых и масличных, которые вызывают противоречия в законодательстве, особенно в налоговой сфере.
УЗА особенно возмущена принятием законопроектов 10168-2 и 10169-2, которые были приняты без участия бизнес-ассоциаций, что может привести к введению правил, которые невозможно выполнить и соответственно параличу на рынке зерна и полной остановке его экспорта из Украины.
Один из спорных пунктов – предложение регистрировать налоговые накладные до момента физического экспорта зерна, что противоречит налоговому законодательству. УЗА подчеркивает, что такой подход может привести к невозможности физической поставки товара и задержек в регистрации налоговых накладных.
Согласно нововведениям, экспортировать агропродукцию, в частности зерновые и масличные, разрешено только компаниям, которые пройдут соответствующую верификацию экспортера, без налоговых задолженностей и соблюдают валютный контроль.
Поэтому УЗА заявляла, что в портах Большой Одессы безосновательно задерживают суда, загруженные зерном на экспорт, в результате чего аграрии несут миллионные убытки, а государственный бюджет Украины недополучает средства. Тогда аграрии призвали власти вмешаться в ситуацию.
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