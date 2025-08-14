Запланована подія 2

БЭБ заблокировало попытку вывоза "черного зерна" на 2 млн долларов через порт "Южный"

зерно
БЭБ заблокировал попытку вывоза "черного зерна" / Depositphotos

В Украине предотвращена очередная попытка незаконного экспорта так называемого "черного зерна". Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему вывоза 5,4 тысяч тонн сои на сумму около 2 миллионов долларов через порт "Южный".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

По данным Гетманцева, 12 августа Одесская таможня пропустила судно с грузом в таможенном режиме "переработка вне таможенной территории". Однако благодаря оперативным действиям БЭБ судно не успело покинуть территорию Украины. Ожидаются соответствующие судебные решения, чтобы окончательно не допустить его выхода из порта.

Чиновник подчеркнул, что злоумышленники все чаще пытаются использовать "товары прикрытия" и другие таможенные режимы, чтобы обойти режим экспортного обеспечения. По его словам, недавно принятый закон по этому режиму уже доказал свою эффективность в борьбе с нелегальным экспортом зерновых.

Гетманцев призвал бизнес работать исключительно в правовом поле и требовал кадровых решений в отношении руководства и работников Одесской таможни, причастных к инциденту.

Напомним, в мае прошлого года Верховная Рада на пленарном заседании поддержала во втором чтении законопроекты №10168-2 и №10169-2 о борьбе с "черным зерном" и невозврате валютной выручки. В июне их подписал президент.

Однако сами аграрии выступили против законов, усложняющих механизм экспорта агропродукции, содержащих очевидные недостатки и не учитывающих предостережения и предложения агросообщества.

Автор:
Татьяна Гойденко